Nachtragsspiel: Thalwil schlägt Dübendorf trotz «Chancenwucher» 2. Liga interregional, Gruppen 3/5: 16. Runde von Sandra Trupo · Heute, 03:02 Uhr · 0 Leser

Knapp mit 3:2 setzte sich Thalwil in Dübendorf durch. – Foto: FC Thalwil

Im Nachtragsspiel der Interregio-Gruppe 3 kann sich Leader Thalwil nur knapp gegen den Zweitletzten Dübendorf durchsetzen. Red Star gewinnt das Sechs-Punkte-Spiel gegen Allschwil und überholt den Tabellenkonkurrenten. Zürich City schlägt Uster und behauptet sich weiterhin im Aufstiegskampf. Ein weniger erfolgreiches Wochenende haben Lachen/Altendorf und Bülach hinter sich, die beide ihre Partien verloren. In der Gruppe 5 liefern sich Weesen und Seuzach ein wahres Schützenfest und trennen sich 6:4. Seefeld rückt dank eines deutlichen Sieges über Altstätten auf den zweiten Tabellenrang vor.

Gruppe 3 Thalwil schlägt Dübendorf trotz «Chancenwucher»

Das Kantonsderby zwischen Dübendorf und Thalwil in der Interregio-Gruppe 3 ging wenig überraschend an den Tabellenführer. Der Zweitletzte konnte dem Gegner jedoch durchaus Paroli bieten und verlor knapp mit 2:3. Thalwil erwischte den besseren Start und kam zu zahlreichen Chancen, darunter auch ein Foul-Elfmeter in der 16. Minute, welchen FCD-Torhüter Sasha Blaser jedoch parieren konnte. Doch gleich die darauffolgende Ecke und ein Durcheinander im Strafraum führten zum 1:0 durch Erlind Gjukaj. In der 41. Minute erhöhte Male Tolaj mit einem Distanzschuss auf 2:0. Zu diesem Zeitpunkt spielten die Dübendorfer in Unterzahl, während Innenverteidiger Lorenzo Giorgi am Spielfeldrand gepflegt wurde, bevor er wenig später ausgewechselt werden musste.

Doch der FC Dübendorf kämpfte bis zum Halbzeitpfiff und wurde belohnt: In der Nachspielzeit gelang Eldin Omerovic der Anschlusstreffer, der dem abstiegsgefährdeten Heimteam neuen Mut verlieh. Wie die erste Halbzeit aufgehört hatte, begann die zweite: Bereits nach 30 Sekunden nutzte Ricardo Jorge Da Silva Pereira eine Unachtsamkeit des FCT und glich zum 2:2 aus. Damit war wieder für Spannung gesorgt: Thalwil hatte nach wie vor mehr Spielanteile, doch Dübendorf lauerte auf schnelle Gegenstösse.

In der 68. Minute konnte der Leader jubeln: Ardi Morina traf mit einem präzisen Distanzschuss zum 3:2-Auswärtssieg. Damit stellt Thalwil den Drei-Punkte-Vorsprung auf Dornach wieder her. Dübendorf fehlen fünf Punkte auf einen Nichtabstiegs-Platz. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fussballclub Thalwil (@fc_thalwil) Wenn man dem Leader über weite Strecken Paroli biete und gar einen Zwei-Tore-Rückstand aufhole, «dann ist es enttäuschend, wenn du am Ende doch leer ausgehst», sagte FCD-Trainer Shaip Krasniqi gegenüber «zo-online.ch». Der FC Thalwil sprach derweil auf der Vereins-Homepage von «Chancenwucher» und von einer «unnötig spannenden Begegnung». Red Star bezwingt und überholt Allschwil

Im Sechs-Punkte-Spiel auf der Allmend Brunau konnte sich Red Star gegen Allschwil 2:0 durchsetzen und den Gegner aus dem Baselland damit in der Tabelle überholen. Pünktlich zum Matchbeginn setze Regen ein. Danach hagelte es auch noch gelbe Karten statt Tore für die Stadtzürcher. Gleich drei Verwarnungen sprach der Schiedsrichter in den ersten vierzig Minuten aus, drei weitere sollten bis zum Schlusspfiff folgen. Davon abgesehen blieb die erste Halbzeit ereignislos. Torchancen waren kaum auszumachen.

Red Star setzte sich gegen den direkten Tabellenkonkurrenten Allschwil 2:0 durch. – Foto: dsc

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Etwas ansprechender ging es nach dem Seitenwechsel weiter. Nach zehn Spielminuten trat Alessio Caputo einen seitlichen Freistoss. Luigi Moccetti lief goldrichtig und konnte einköpfen - 1:0 für die Rotsterne. Danach war Allschwil spielbestimmend und drückte mit fortschreitender Spielzeit immer mehr auf den Ausgleich. Doch stattdessen sicherte sich Red Star den Sieg in der 85. Minute: Wieder war Caputo für die Vorarbeit besorgt, liess zwei Gegenspieler stehen und legte quer auf Milos Grujicic, der mit einer Finte zum 2:0 einschob. Red Star jubelt und klettert auf Rang 6. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von F.C. Red Star Zürich (@redstarzurich) Uster verspielt Führung gegen Zürich City

Zürich City setzte sich in Uster 3:1 durch. In einer intensiven Partie hielten die Gastgeber lange gut mit, blieben am Ende jedoch ohne Punkte. Beide Teams starteten engagiert und suchten früh den Weg nach vorne, ohne zunächst zwingende Chancen zu kreieren. Nach gut 20 Minuten brachte eine Einzelaktion von Leonit Trolli Uster in Führung, doch noch vor der Pause glich Zürich City nach einem schnellen Umschaltmoment aus. Abel Hugo Nseke Etouman war für das 1:1 besorgt. Kurz nach dem Seitenwechsel bot sich Uster die Gelegenheit zur erneuten Führung, die jedoch ungenutzt blieb. Effizienter präsentierten sich die Gäste, die wenig später nach einem Ballgewinn das 2:1 erzielten, wieder durch Nseke. Mit einem weiteren sauber vorgetragenen Konter und einem Treffer von Youssouf Sow bauten die Stadtzürcher ihren Vorsprung in der 66. Minute auf 3:1 aus.

In einer intensiven Partie hielten die Ustermer lange gut mit, musste sich aber schliesslich geschlagen geben. – Foto: Kesselmark ¦ frozeninmotion.eu