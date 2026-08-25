Nachtragsspiel ohne Überraschung komplettiert den 1. Spieltag

Wollishofen weiter ohne Sieg gegen Wädenswil
Im Nachtragsspiel der ersten Runde empfing der FC Wädenswil den FC Wollishofen. Ein Duell mit klarer Vorgeschichte. In bislang vier Aufeinandertreffen ging «Wädi» immer als Sieger vom Platz und hat dabei keinen einzigen Gegentreffer zugelassen. Die Rollen waren damit vor dem Anpfiff eindeutig verteilt: Wädenswil als Aufstiegsaspirant Nummer eins, Wollishofen mit der schwierigen Mission, diese beeindruckende Serie zu brechen. Die Ausgangslage versprach Spannung und einen echten Prüfstein für den Gast, der gegen den Favoriten einen langen Abend vor sich hatte.
Die Partie begann exakt so, wie es die Vorgeschichte vermuten liess. Patrick Studer eröffnete bereits in der 11. Minute den Abend und brachte Wädenswil verdient in Führung. Kaum war der Jubel verhallt, folgte der nächste Schlag. Linus Meroni stellte nur Sekunden später auf 2:0, ein früher Doppelschlag, der Wollishofen spürbar ins Wanken brachte. Und der Favorit blieb gnadenlos. In der 22. Minute schob Salim Benziar zum 3:0 ein, die Messe schien zu diesem Zeitpunkt fast gelesen. Erst nach einer halben Stunde gelang Joshua Kappeler der erste Treffer für die Gäste, ein kleiner Hoffnungsschimmer, der jedoch ohne weitere Wirkung blieb. Mit dem 3:1 ging es in die Pause und mit dem Gefühl, dass Wädenswil seine beeindruckende Serie auch an diesem Abend fortsetzen würde.
Doch das Torfestival war damit längst nicht beendet. Nur wenige Minuten später stellte Sarabi mit seinem zweiten Treffer die erneute Führung für Red Star her. Die Antwort der Furttaler folgte umgehend: das 3:3 abermals durch Pereira. Kurz darauf drehten die Gäste das Spiel zum zweiten Mal und gingen durch das Tor von Tobias Vettiger mit 3:4 in Front. Als Regensdorf durch Lucca Baptista Giesbrecht auf 3:5 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen. Sarabi setzte mit seinem dritten Treffer kurz vor Schluss zwar noch ein Ausrufezeichen und verkürzte auf 4:5, doch zu mehr reichte es nicht. Regensdorf brachte den Vorsprung über die Zeit und gewann wie im Vorjahr ein torreiches Spektakel, das einmal mehr in Erinnerung bleiben wird.
Der FC Wiedikon liess von Beginn an keinerlei Zweifel an seiner Offensivpower aufkommen. Bereits in der 4. Minute traf Chidi Speranza zum frühen 1:0, Aufsteiger Blue Stars war damit erstmals geschlagen. Nach 20 Minuten legte Dennis Füllemann nach und stellte auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause.
Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber hellwach. Pablo Kessler erhöhte unmittelbar nach Wiederanpfiff auf 3:0. Keine Stunde war gespielt, da schnürte Füllemann seinen Doppelpack und stellte mit dem 4:0 die Weichen endgültig auf Heimsieg. Die Partie war entschieden, und die späten Treffer von Raudy Manuel Moncion (70.) sowie Lasse Zeller per Foulelfmeter kurz vor Schluss bedeuteten lediglich Resultatkosmetik. Wiedikon behält die drei Punkte im Heuried, während der Aufsteiger zu spät erwachte, um dem Heimteam ernsthaft gefährlich zu werden.
Unterstrass blieb jedoch tonangebend. Fidel Romer und Maximilian Maier erhöhten auf einen komfortablen Zweitore-Vorsprung, ehe Andrej Vukas kurz vor der Pause zum 2:3 verkürzte und die Begegnung wieder öffnete. Nach einer Stunde belohnte sich das Heimteam für seinen Einsatz: Milos Banjanac traf zum viel umjubelten 3:3. Als sich beide Mannschaften bereits mit dem Remis abgefunden hatten, schlug Unterstrass in der 94. Minute doch noch zu. Barry Koffi setzte den entscheidenden Stich, ein klassischer Lucky Punch, der dem FCU den Sieg in einem packenden Schlagabtausch sicherte.
Für Srbija setzte sich damit ein bitterer Trend des ersten Spieltags fort: Nach Siebnen und Blue Stars verlor auch der dritte Aufsteiger seine Premiere und steht ohne Punkte da – ein ernüchternder Start in die neue Spielzeit.
Nach dem Seitenwechsel erhöhten die Gäste den Druck und wurden belohnt. In der 74. Minute zirkelte Kaan Kaya einen direkten Freistoss sehenswert zum 1:1 ins Netz. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff. Der Saisonauftakt endet mit einem leistungsgerechten Remis, das beiden Teams zeigt, wohin die Reise in den kommenden Wochen gehen kann.
Torspektakel nach fast zehn Jahren Pause
Das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem FC Adliswil und dem SC Siebnen liegt beinahe zehn Jahre zurück. Am 18. Juni 2017 feierten die Sihltaler im damaligen 3.-Liga-Duell einen deutlichen 6:0-Heimsieg. Nach dem Aufstieg der Schwyzer kommt es nun in der 2. Liga zur Neuauflage dieses Duells. Eines sei vorweg genommen - wie schon 2017 sollten wieder zahlreiche Tore fallen.
Der Aufsteiger erwischte den besseren Start. Ailton Dervishi traf in der 14. Minute zur frühen Führung. Adliswil brauchte einen Moment, um den Rückstand abzuschütteln, fand aber zunehmend ins Spiel. In der 31. Minute stellte Fabio Eid auf 1:1. Was folgte, war ein offener Schlagabtausch: Siebnen legte nur fünf Minuten später durch Alain Hofer erneut vor, ehe Francisco Duarte drei Minuten danach zum 2:2 ausglich. Der Treffer von Duarte wurde im Nachgang als Eigentor von Siebnens Jon Ronner gewertet. Mit diesem torreichen Zwischenstand ging es in die Kabinen.
Der Start in die zweite Hälfte gehörte klar den Hausherren. Robin Oberholzer traf unmittelbar nach Wiederanpfiff zur erstmaligen Führung, und in der 56. Minute erhöhte Argjend Gashi auf 4:2. Die Schwyzer stemmten sich gegen die drohende Niederlage, doch mitten in der Aufholjagd sah Jon Ronner die Rote Karte. Trotz Unterzahl gelang Siebnen durch den zweiten Treffer von Alain Hofer in der 80. Minute der Anschluss.
Kurz vor Schluss wurde es noch bitterer für die Gäste: Simone Materazzi sah ebenfalls Rot. Adliswil brachte das 4:3 über die Zeit und behielt in diesem spektakulären Schlagabtausch die Oberhand. Die Aufsteiger aus Siebnen mussten trotz drei erzielten Toren ohne Punkte die Heimreise antreten.
Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den perfekten Start. Jordan Lakasi traf früh zur erneuten Führung und leitete damit eine Phase ein, in der Einsiedeln das Spiel klar dominierte. In der 65. Minute erhöhte Oliver Borner mit seinem zweiten Treffer auf 1:3, ehe Lakasi ebenfalls seinen Doppelpack schnürte und den vierten Treffer markierte.
In der Nachspielzeit setzte Betim Pachuku mit dem 1:5 den Schlusspunkt, ein Sahnehäubchen auf einen beeindruckenden Auftritt des FC Einsiedeln, der damit den bestmöglichen Saisonstart feiert. Für Urdorf hingegen ist das Ergebnis ein erster Warnschuss: fünf Gegentore im Heimspiel sind ein klarer Hinweis darauf, wo die Stellschrauben nachjustiert werden müssen.
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