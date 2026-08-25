Nachtragsspiel ohne Überraschung komplettiert den 1. Spieltag 2. Liga, Gruppe 1: 1. Runde von Christian Mathea · Heute, 22:10 Uhr · 0 Leser

Gedränge im Strafraum - im Spiel zwischen Adliswil und Siebnen kam es zu vielen Torraum-Szenen. – Foto: Christian Mathea

Endlich rollt der Ball wieder im Regionalfussball. Mit dem Saisonauftakt ist die Sommerpause Geschichte. Der Samstag startete mit drei Begegnungen und folgenden Resultaten: Horgen und Glattbrugg trennen sich1:1, Adliswil bezwingt Siebnen 4:3 und Urdorf unterliegt Einsiedeln 1:5. Am Sonntag unterlag Red Star 2 gegen Regensdorf mit 4:5, Wiedikon schlägt Blue Stars 4:2 und Srbija verliert gegen Unterstrass mit 3:4. Im Nachtragsspiel am Dienstag gewinnt Wädenswil gegen Wollishofen 4:1.

Wollishofen weiter ohne Sieg gegen Wädenswil

Im Nachtragsspiel der ersten Runde empfing der FC Wädenswil den FC Wollishofen. Ein Duell mit klarer Vorgeschichte. In bislang vier Aufeinandertreffen ging «Wädi» immer als Sieger vom Platz und hat dabei keinen einzigen Gegentreffer zugelassen. Die Rollen waren damit vor dem Anpfiff eindeutig verteilt: Wädenswil als Aufstiegsaspirant Nummer eins, Wollishofen mit der schwierigen Mission, diese beeindruckende Serie zu brechen. Die Ausgangslage versprach Spannung und einen echten Prüfstein für den Gast, der gegen den Favoriten einen langen Abend vor sich hatte. Die Partie begann exakt so, wie es die Vorgeschichte vermuten liess. Patrick Studer eröffnete bereits in der 11. Minute den Abend und brachte Wädenswil verdient in Führung. Kaum war der Jubel verhallt, folgte der nächste Schlag. Linus Meroni stellte nur Sekunden später auf 2:0, ein früher Doppelschlag, der Wollishofen spürbar ins Wanken brachte. Und der Favorit blieb gnadenlos. In der 22. Minute schob Salim Benziar zum 3:0 ein, die Messe schien zu diesem Zeitpunkt fast gelesen. Erst nach einer halben Stunde gelang Joshua Kappeler der erste Treffer für die Gäste, ein kleiner Hoffnungsschimmer, der jedoch ohne weitere Wirkung blieb. Mit dem 3:1 ging es in die Pause und mit dem Gefühl, dass Wädenswil seine beeindruckende Serie auch an diesem Abend fortsetzen würde.









Wieder ein Tor-Feuerwerk

Da war doch was: Vor gut vier Monaten lieferten sich der



Durchgang zwei verlief deutlich ruhiger, zumindest, was die Torproduktion betraf. Erst in der 76. Minute durfte wieder gejubelt werden. Gabriel Meier stellte für Wädenswil auf 4:1 und setzte damit den Schlusspunkt unter einen Abend, der die Kräfteverhältnisse klar bestätigte. Bis zum Schlusspfiff blieb es bei diesem Resultat. Der Favorit gewann souverän, setzte seine Sieges-Serie fort und reiht sich nach dem Nachtragsspiel vorerst hinter Einsiedeln auf dem zweiten Zwischenrang ein.Wieder ein Tor-FeuerwerkDa war doch was: Vor gut vier Monaten lieferten sich der FC Red Star Zürich 2 und der FC Regensdorf auf der Allmend Brunau ein denkwürdiges Spektakel. Die Furttaler führten damals nach einer Stunde mit 8:1, ehe Red Star in einer wilden Schlussphase noch auf 4:8 verkürzte – ein Torfestival, das ligaweit für Gesprächsstoff sorgte. Nun steht der Saisonauftakt an, und die Frage liegt in der Luft: Gibt es erneut ein Feuerwerk an Treffern? Die Vorgeschichte verspricht jedenfalls reichlich Brisanz und lässt die Erwartungen an dieses Duell deutlich steigen.

Nach 51 Minuten hatten die Zuschauer bereits vier Treffer gesehen, gerecht verteilt auf beide Seiten. Das Heimteam eröffnete den Schlagabtausch: Sebghattullah Sarabi brachte Red Star nach einer knappen Viertelstunde in Führung. Regensdorf reagierte prompt und drehte die Partie mit zwei Treffern zu seinen Gunsten. Joâo Miguel Pereira Almeida und Ricardo Okouagbe durften sich als Schützen feiern lassen. Direkt nach Wiederanpfiff gelang Rio Vogt der Ausgleich zum 2:2. Doch das Torfestival war damit längst nicht beendet. Nur wenige Minuten später stellte Sarabi mit seinem zweiten Treffer die erneute Führung für Red Star her. Die Antwort der Furttaler folgte umgehend: das 3:3 abermals durch Pereira. Kurz darauf drehten die Gäste das Spiel zum zweiten Mal und gingen durch das Tor von Tobias Vettiger mit 3:4 in Front. Als Regensdorf durch Lucca Baptista Giesbrecht auf 3:5 erhöhte, schien die Entscheidung gefallen. Sarabi setzte mit seinem dritten Treffer kurz vor Schluss zwar noch ein Ausrufezeichen und verkürzte auf 4:5, doch zu mehr reichte es nicht. Regensdorf brachte den Vorsprung über die Zeit und gewann wie im Vorjahr ein torreiches Spektakel, das einmal mehr in Erinnerung bleiben wird.





Strafraum-Action beim Spiel Red Star 2 gegen Regensdorf. – Foto: Christian Mathea





Heimteam jubelt früh, Gäste erwachen zu spät

Auch im Heuried kam es zum Wiedersehen zweier Teams, deren letztes Duell vor zweieinhalb Jahren in einem wahren 10‑Tore‑Spektakel endete. Damals setzte sich der Heimteam jubelt früh, Gäste erwachen zu spätAuch im Heuried kam es zum Wiedersehen zweier Teams, deren letztes Duell vor zweieinhalb Jahren in einem wahren 10‑Tore‑Spektakel endete. Damals setzte sich der FC Wiedikon auf heimischem Terrain mit 7:3 gegen den damaligen Ligakonkurrenten FC Blue Star ZH durch. Nun empfingen die Gastgeber den Aufsteiger auf dem neuen Kunstrasen im Kreis Drei und die Frage lag förmlich in der Luft: Würde sich die Geschichte wiederholen? Ein Duell mit Vergangenheit, das erneut nach Offensivfeuerwerk roch und viel Spannung versprach. Der FC Wiedikon liess von Beginn an keinerlei Zweifel an seiner Offensivpower aufkommen. Bereits in der 4. Minute traf Chidi Speranza zum frühen 1:0, Aufsteiger Blue Stars war damit erstmals geschlagen. Nach 20 Minuten legte Dennis Füllemann nach und stellte auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause. Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber hellwach. Pablo Kessler erhöhte unmittelbar nach Wiederanpfiff auf 3:0. Keine Stunde war gespielt, da schnürte Füllemann seinen Doppelpack und stellte mit dem 4:0 die Weichen endgültig auf Heimsieg. Die Partie war entschieden, und die späten Treffer von Raudy Manuel Moncion (70.) sowie Lasse Zeller per Foulelfmeter kurz vor Schluss bedeuteten lediglich Resultatkosmetik. Wiedikon behält die drei Punkte im Heuried, während der Aufsteiger zu spät erwachte, um dem Heimteam ernsthaft gefährlich zu werden.





Den Ball im Blick - Wiedikon gegen Blue Stars. – Foto: Christian Mathea





Lucky Punch führt zur Premiere auf dem Juchhof

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Um es gleich vorwegzunehmen: FC Unterstrass hat die Statistik neu geschrieben und sich gegen den Aufsteiger FC Srbija den ersten Sieg überhaupt in diesem Duell gesichert. Mit einem 3:4‑Erfolg auf dem Juchhof holte sich der FCU nicht nur den ersten Dreier der neuen Saison, sondern verkürzte auch die Bilanz der Direktbegegnungen auf 2:1. Die Partie glich einer Achterbahnfahrt, in der sich beide Teams nichts schenkten. FC Unterstrass erwischte den perfekten Start: Bereits nach drei Minuten traf Lucky Punch führt zur Premiere auf dem JuchhofDer FC Srbija ist nach acht Jahren wieder zurück in der 2. Liga und trifft zum Auftakt auf einen alten Bekannten. Die letzten beiden Duelle mit dem FC Unterstrass liegen sogar noch weiter zurück: In der Saison 2016/17 gewann Srbija beide Begegnungen und führt die Chronik entsprechend mit 2:0 an. Für Unterstrass bot sich nun die Gelegenheit, diese Statistik zu korrigieren und nach langer Pause ein neues Kapitel in diesem Duell zu schreiben.Um es gleich vorwegzunehmen: FC Unterstrass hat die Statistik neu geschrieben und sich gegen den Aufsteiger FC Srbija den ersten Sieg überhaupt in diesem Duell gesichert. Mit einem 3:4‑Erfolg auf dem Juchhof holte sich der FCU nicht nur den ersten Dreier der neuen Saison, sondern verkürzte auch die Bilanz der Direktbegegnungen auf 2:1. Die Partie glich einer Achterbahnfahrt, in der sich beide Teams nichts schenkten. FC Unterstrass erwischte den perfekten Start: Bereits nach drei Minuten traf Stan Freid zur frühen Führung. Doch der Aufsteiger FC Srbija antwortete prompt und Ilija Ilic stellte in der 10. Minute auf 1:1. Unterstrass blieb jedoch tonangebend. Fidel Romer und Maximilian Maier erhöhten auf einen komfortablen Zweitore-Vorsprung, ehe Andrej Vukas kurz vor der Pause zum 2:3 verkürzte und die Begegnung wieder öffnete. Nach einer Stunde belohnte sich das Heimteam für seinen Einsatz: Milos Banjanac traf zum viel umjubelten 3:3. Als sich beide Mannschaften bereits mit dem Remis abgefunden hatten, schlug Unterstrass in der 94. Minute doch noch zu. Barry Koffi setzte den entscheidenden Stich, ein klassischer Lucky Punch, der dem FCU den Sieg in einem packenden Schlagabtausch sicherte.



Für Srbija setzte sich damit ein bitterer Trend des ersten Spieltags fort: Nach Siebnen und Blue Stars verlor auch der dritte Aufsteiger seine Premiere und steht ohne Punkte da – ein ernüchternder Start in die neue Spielzeit.





Zuletzt traf man vor 9 Jahren aufeinander - FC Srbija gegen den FC Unterstrass. – Foto: FC Unterstrass Insta

Spektakel zum Auftakt - Adliswil schlägt Siebnen mit 4:3. – Foto: Christian Mathea





Gäste wirbeln - Heimteam mit erstem Weckruf

In der vergangenen Saison behielt der Gäste wirbeln - Heimteam mit erstem WeckrufIn der vergangenen Saison behielt der FC Urdorf in beiden Duellen gegen den FC Einsiedeln die Oberhand. Zum Auftakt der neuen Spielzeit bot sich den Schwyzern damit die Gelegenheit, die Karten neu zu mischen und Revanche für die beiden Niederlagen zu nehmen. Die erste Halbzeit bot ein ausgeglichenes Bild. Oliver Borner brachte Einsiedeln in Führung, Ronel Miakallo glich für den FC Urdorf aus. Mit 1:1 ging es in die Pause. Beide Teams durften sich zudem über je einen Aluminiumtreffer ärgern. Nach dem Seitenwechsel erwischten die Gäste den perfekten Start. Jordan Lakasi traf früh zur erneuten Führung und leitete damit eine Phase ein, in der Einsiedeln das Spiel klar dominierte. In der 65. Minute erhöhte Oliver Borner mit seinem zweiten Treffer auf 1:3, ehe Lakasi ebenfalls seinen Doppelpack schnürte und den vierten Treffer markierte. In der Nachspielzeit setzte Betim Pachuku mit dem 1:5 den Schlusspunkt, ein Sahnehäubchen auf einen beeindruckenden Auftritt des FC Einsiedeln, der damit den bestmöglichen Saisonstart feiert. Für Urdorf hingegen ist das Ergebnis ein erster Warnschuss: fünf Gegentore im Heimspiel sind ein klarer Hinweis darauf, wo die Stellschrauben nachjustiert werden müssen.



