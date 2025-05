Nachtrag von Einwechselspielern ab 2025/26 nicht mehr möglich

Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) ändert zur Saison 2025/26 die Regularien für Auswechslungen im Amateurbereich grundlegend: Künftig dürfen nur noch Spielerinnen und Spieler eingewechselt werden, die vor Spielbeginn im offiziellen Spielbericht namentlich aufgeführt sind. Ein nachträgliches Eintragen von Einwechselspielern – bisher in unteren Spielklassen üblich und erlaubt – ist dann nicht mehr möglich.

Diese Entscheidung wurde am vergangenen Wochenende auf der Vorstandssitzung des NFV getroffen. Sie betrifft alle Altersklassen und Ebenen des Spielbetriebs und wurde im Rahmen einer umfassenden Diskussion über Änderungen an der Spielordnung verabschiedet. Mit dieser Maßnahme will der Verband für mehr Verbindlichkeit und Transparenz sorgen.

Statt wie bisher im zweiten Halbjahr, wird der Verbandstag bereits am 7. März 2026 stattfinden – so früh wie nie zuvor. Hintergrund ist die ab Mai desselben Jahres geplante Sanierung des NFV-Tagungshotels. Die baulichen Maßnahmen sollen 24 Monate in Anspruch nehmen und beinhalten neben der energetischen Erneuerung auch einen Ausbau der Kapazitäten von 68 auf 86 Zimmer. Die Kosten belaufen sich auf rund 16,6 Millionen Euro.