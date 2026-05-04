Nachtrag: Trainingslager 2026 - Vollgas am Lago Maggiore!

SGM – Zusammen. Stark
Tag 2 im Trainingslager
Schweiß, Wille & pure Leidenschaft!
Auch am zweiten Tag in Baveno am traumhaften Lago Maggiore wurde nichts dem Zufall überlassen!
Taktikbesprechung volle Konzentration, klare Abläufe, ein Ziel!
Intensives Torwarttraining
Flugeinlagen, Reflexe, starke Paraden!
Torschüsse ohne Ende Präzision, Power und der unbedingte Wille, das Ding reinzumachen!
Laufeinheiten, die in die Beine gingen, Kilometer für unseren Erfolg!
Das dynamische Spiel „Barcelona“ – Tempo, Technik, Kommunikation… absolute Höchstintensität!
Die Muskeln brennen, der Teamgeist wächst – genau so muss Trainingslager sein! Jeder pusht jeden, jeder geht voran.
So war Tag 2 in Bildern, voller Einsatz, Emotionen und echte Leidenschaft! Und als stilvoll-harter Abschluss?
Ab ins Eisbad im Lago Maggiore bei 4°C! Regeneration auf die italienische Art, Überwindung, Zusammenhalt und jede Menge Gänsehaut-Momente!
Tag 3 in Baveno. Finale mit Teamgeist & Tempo!
Letzter Tag in Baveno und nochmal alles reingehauen!
Der Tag begann früh, um Punkt 6:55 Uhr stand der gemeinsame Morgenlauf an. Frische Seeluft, klare Köpfe, ein Team, besser kann man nicht in den Tag starten!
Nach intensiven Trainings- und Laufeinheiten an den vergangenen Tagen folgte anschließend ein lockeres Aufwärmprogramm – konzentriert, sauber, bereit für die letzten Einheiten!
Danach ging es in verschiedene Mannschaftsspiele auf Kleinfeld hohes Tempo, enge Räume, schnelle Entscheidungen!
Den sportlichen Abschluss bildete ein starkes Abschlussspiel mit anschließendem Elfmeterschießen . Spannung, Emotionen und Nervenstärke bis zum letzten Schuss!
Jetzt heißt es erstmal: Mittagessen & regenerieren
Und heute Mittag wartet noch das nächste Highlight, es geht ins benachbarte Paddelzentrum zum krönenden Abschluss unseres Trainingslagers!
Drei Tage voller Einsatz, Disziplin und echtem Teamgeist. Wir fahren stärker zurück, als wir gekommen sind!