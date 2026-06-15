Nachträglicher Klassenerhalt - SSV Hagen „will zweite Chance nutzen“

– Foto: Rolf Schmietow

Der SSV Hagen feiert eine Woche nach dem Abstieg den Klassenerhalt. Der Erfolg des TSV Wiepenkathen macht es möglich.

Weil der TSV Wiepenkathen das Aufstiegsspiel gegen den Vizemeister der Kreisliga Cuxhaven, den TSV Geversdorf, gewonnen hat, bleibt der SSV Hagen in der Kreisliga Stade. Durch Wiepenkathens Bezirksliga-Aufstieg wurde ein weiterer Platz frei.

„Natürlich hätten wir den Klassenerhalt lieber auf dem Platz perfekt gemacht. Trotzdem nehmen wir diese zweite Chance dankbar an und werden alles dafür tun, sie in der kommenden Saison zu nutzen“, so der Verein.