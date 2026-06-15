Nachträglicher Klassenerhalt - SSV Hagen „will zweite Chance nutzen“

Der SSV Hagen feiert eine Woche nach dem Abstieg den Klassenerhalt. Der Erfolg des TSV Wiepenkathen macht es möglich.
Weil der TSV Wiepenkathen das Aufstiegsspiel gegen den Vizemeister der Kreisliga Cuxhaven, den TSV Geversdorf, gewonnen hat, bleibt der SSV Hagen in der Kreisliga Stade. Durch Wiepenkathens Bezirksliga-Aufstieg wurde ein weiterer Platz frei.
„Natürlich hätten wir den Klassenerhalt lieber auf dem Platz perfekt gemacht. Trotzdem nehmen wir diese zweite Chance dankbar an und werden alles dafür tun, sie in der kommenden Saison zu nutzen“, so der Verein.
Der SSV Hagen lieferte sich am letzten Spieltag ein enges Rennen mit dem TuS Eiche Bargstedt. Der TuS verlor gegen Meister TuSV Bützfleth, Hagen kam aber nicht über ein Remis gegen Bliedersdorf/Nottensdorf hinaus und hatte so einen Punkt weniger als Bargstedt.
Hammah II und Wischhafen/Dornbusch standen lange als Kreisliga-Absteiger fest. Aus der 1. Kreisklasse sind Agathenburg/Dollern und die SV D/A IV aufgestiegen. Aus der Bezirksliga kommen die Absteiger Deinster SV und FC Oste/Oldendorf.