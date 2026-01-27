Nachswuchstalent verlässt Oberligisten im Winter

In der Winterpause gibt es beim FSV 08 Bietigheim-Bissingen weitere personelle Veränderungen.

Folgende Informationen teilt der Verein dazu auf Instagram mit:

"Danke für deinen Einsatz, Adonis Krasniqi!

Adonis verlässt nach mehreren Jahren unseren Verein FSV 08 Bietigheim- Bissingen.

Als Mittelfeldspieler warst du eine wichtige Stütze für unser Team – auf dem Platz immer präsent, kämpferisch, technisch stark und ein Spieler, auf den sich das Team verlassen konnte.

Dein Einsatz, dein Engagement und deine Leidenschaft für den Verein haben uns über die Jahre geprägt. Wir danken dir von Herzen für alles, was du für 08 Bissingen gegeben hast. Viel Erfolg Ado"

Die Oberliga-Tabelle zur Winterpause

1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45

2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45

3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32

4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31

5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31

6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29

7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29

8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26

9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24

10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24

11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22

12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22

13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22

14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20

15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20

16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20

17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17

18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10