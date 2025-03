Nachspielzeiten entscheiden: Spandauer Kickers schlagen Johannisthal

Im Nachholspiel setzte sich am Donnerstagabend der FSV Spandauer Kickers bei Johannisthal durch. Dabei gingen die Gäste schon nach zehn Minuten in Führung. Nachdem Johannisthal durch einen Konter ausgleichen konnte, avancierte Robin Thomala zum Matchwinner. Erst brachte er SpaKi kurz vor der Pause per direktem Freistoß erneut in Führung (45.+2), dann legte er das entscheidende 1:3 durch Malick Fall (90.+3) auf. Damit springen die Spandauer zurück in die Top 5, während Johannisthal die Chance, den Abstand Richtung rettendes Ufer zu verkürzen, verpasst.

---