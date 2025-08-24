Nachspielzeit rettet die SG Niederbiel in der A-Liga

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wetzlar. In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat die SG Niederbiel nach drei Siegen in Serie erstmals Punkte liegengelassen. Der SpVgg. Lemp genügte derweil ein Treffer von Jannick Brück, um den favorisierten VfB Aßlar zu schlagen.