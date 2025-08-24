 2025-08-21T14:07:42.707Z

Ligabericht
Dürfen jubeln: Die SpVgg. Lemp gewinnt in der Fußball-A-Liga gegen den VfB Aßlar. (Archivfoto) © Jenniver Röczey
Nachspielzeit rettet die SG Niederbiel in der A-Liga

Teaser KLA WETZLAR: +++ Erstmals verpasst die SGN in dieser Saison einen Sieg. Eine Niederlage gibt es aber dennoch nicht. Eine Premiere erlebt hingegen der RSV Büblingshausen II +++

Wetzlar. In der Fußball-A-Liga Wetzlar hat die SG Niederbiel nach drei Siegen in Serie erstmals Punkte liegengelassen. Der SpVgg. Lemp genügte derweil ein Treffer von Jannick Brück, um den favorisierten VfB Aßlar zu schlagen.

