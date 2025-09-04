Angreifer Daniel Gawlik und der SV Gimbsheim stehen im Achtelfinale des Verbandspokals. Archivfoto: Christine Dirigo/pakalski-press

Nachspielzeit-Pokaldrama in Gimbsheim und Gundersheim SV Gimbsheim siegt, VfL Gundersheim verliert in der Vierten Runde des Verbandspokals dramatisch Verlinkte Inhalte Verbandspokal Südwest Gundersheim Gimbsheim Grünstadt SG Meisenheim/Desloch/Jeckenbach

Gimbsheim/Gundersheim. Die Dramatik in der vierten Runde des Verbandspokals war wahrlich nicht zu toppen – allerdings mit unterschiedlichem Erfolg für die heimischen Vertreter. Während Ost-Landesligist SV Gimbsheim gegen den Vertreter der West-Staffel, SG Meisenheim/Desloch/Lauschied, dank eines 2:1-Erfolgs weiter im Rennen bleibt, schied Bezirksligist VfL Gundersheim gegen den klassenhöheren VfR Bürstadt denkbar knapp aus.

„Wir hatten viel Ballbesitz und es war Einbahnstraßen-Fußball“, hätte sein SV Gimbsheim vor 200 Fans bereits in der ersten Halbzeit mit 2:0 führen müssen, sagte Trainer Steven Jones. Nach Wiederbeginn kamen die Gäste zunächst stärker auf. Aber der Eckball, den Gästespieler Marc Giselbrecht, am langen Pfosten zum 0:1 in der 60. Minute verwertete, sei quasi aus dem Nichts gekommen, schilderte Jones. Die Altrheiner ließen sich jedoch nicht entmutigen und drückten die Gäste fast permanent in die eigene Hälfte. Ihr Engagement wurde belohnt: Kurz vor dem Abpfiff erzwang Piero Fragomeli nach einer Energieleistung und nach einem Abwehrversuch des starken Gästekeepers Johannes Körner per Abstauber am zweiten Pfosten mit seinem Tor zum 1:1 die Verlängerung. Auch in diesem Spielabschnitt gaben die Schwarz-Weißen klar den Ton ab – und belohnten sich mit einem durch Sebastian Schulz verwandelten Foulelfmeter (112.).