Nachspielzeit entscheidet Spitzenspiel

Beim gestrigen 0:4 (0:0) gegen die Reserve des SV Dessau 05 kassierte man 3 der 4 Gegentore nach der 90. Minute und dadurch erst spät den Knock Out.



Die Gäste verstärkten ihr Team mit Rupprecht, Kupka, Horvarth und auch Torwart Broziewski, der reichlich Verbandsligaerfahrung mitbrachte und im weiteren Spielverlauf noch eine wichtige Rolle spielen sollte. Die SG hingegen war in der Startelf zwar gut, in der Breite mit nur zwei Wechslern aber leider wieder sehr dünn besetzt und musste nach 13 Minuten schon das erste mal tauschen, da es beim angeschlagenen Graber nicht weiterging, für ihn kam Lohmer in die Partie. Von Beginn an entwickelte sich genau das Spiel, welches die 55 Zuschauer erwartet hatten: Der Tabellenführer aus Dessau hatte mehr Ballbesitz und kontrollierte das Geschehen, Jeber/Serno stand dicht gestaffelt und kompakt in der Defensive. Dies gelang auch über die gesamte erste Halbzeit und nennenswerte Torchancen für 05 blieben weitesgehend aus, die beste Möglichkeit hatte Ekharts, er zog seinen Schuss aus guter Position jedoch über den Kasten. Somit ging torlos in die Kabinen.



Nach dem Seitenwechsel nahm die Intensität weiter zu und 05 war in den Offensivaktionen nun deutlich griffiger. Nach zwei liegengelassenen Großchancen brachte Horvarth die Gäste nach einer knappen Stunde verdient in Führung. Ein Diagonalball landete bei ihm im Sechzehner, seine versuchte Hereingabe segelte dann etwas glücklich zur Überraschung aller Beteiligten ins lange Eck (58.). Wer jetzt dachte, das Spiel nimmt seinen erwarteten Lauf und Jeber/Serno bleibt chancenlos, sah sich getäuscht. Die Gastgeber hielten weiterhin die Köpfe oben und hatten mit einer Reihe an Standardsituationen gefährliche Abschlüsse, doch meistens parierte Brozieswki im 05er Kasten stark. Die beste Möglichkeit hatte Wegener, sein Kopfball nach Beckers Ecke ging allerdings knapp am Tor vorbei. Nahezu jede Ecke oder jeder Freistoß brachte Gefahr und die SG war nah am Ausgleich, was auch die Gäste merkten und früh anfingen, bei passenden Situationen entsprechend Zeit von der Uhr zu nehmen. Kurz vor dem Ende feierte dann Neuzugang Stockmann noch sein Debüt, er kam für Katerbau ins Spiel. Bis zum Beginn der extrem langen Nachspielzeit (8 Minuten) war die Parte völlig offen, ehe zunächst Ekharts in der 90. Minute mit dem 0:2 für die Entscheidung sorgte und Baumgart (90.+3) sowie Olaoye (90.+6) den Spielstand noch auf 0:4 erhöhten. Woher der Schiedsrichter die XXL Nachspielzeit nahm wird nur er selbst wissen, dennoch lag es nicht an ihm das die Partie verloren wurde, da vorher genügend Chancen zum Ausgleich vorhanden waren.



Fazit: Die SG verliert nach großem Kampf und mannschaftlicher Geschlossenheit ein hochintensives Spiel erst ganz spät und ärgert sich verständlicherweise über dieses Ergebnis nach einem solchen Spielverlauf. Dennoch geht der Sieg für 05, wenn auch nicht in der Höhe, in Ordnung. Die spielerische Anlage den Weg Richtung Landesklasse zu gehen ist sichtlich vorhanden.



Ausblick: Am kommenden Wochenende reist die SG Jeber/Serno dann zum Derby nach Garitz.