Nachspielzeit-Drama: Sternschanze III baut Führung aus

Der 18. Spieltag der Kreisliga Hamburg, Gruppe 8 hatte einiges zu bieten: viele Tore, überraschende Ergebnisse und einen späten Sieg des Tabellenführers: SC Sternschanze III bleibt nach einem dramatischen 4:3 bei SV Krupunder/Lohkamp ungeschlagen an der Spitze und baut seine beeindruckende Serie weiter aus.
Dabei wurde es für den Spitzenreiter enger als gewohnt. Beim Tabellenzehnten entwickelte sich ein offenes Spiel, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Ben Erik Vornweg erzielte den Siegtreffer spät in der Nachspielzeit und sicherte seiner Mannschaft drei weitere Punkte. Mit nun 63 Zählern und einer makellosen Bilanz von 20 Siegen und drei Unentschieden bleibt Sternschanze das Maß der Dinge.
Verfolger Groß Flottbeker SpVgg ließ beim 6:0 beim SV Lurup nichts anbrennen und bleibt mit zehn Punkten Rückstand auf Rang zwei. Weil sich aber Sternschanze III keine Blöße gibt, bleibt es beim Zehn-Punkte-Rückstand. Auch SC Victoria IV setzte mit einem deutlichen 7:1 gegen FC Alsterbrüder III ein Ausrufezeichen.
Im oberen Mittelfeld festigte SC Hansa 11 II mit einem 3:0 beim VfL Hammonia III seine Position, während SC Nienstedten II und Eimsbütteler TV IV sich in einem torreichen Duell 3:3 trennten.
Für die größte Überraschung sorgte das Spiel zwischen FC St. Pauli VI und FC Union Tornesch IV. Trotz Favoritenrolle musste sich St. Pauli mit 4:6 geschlagen geben und verpasste damit die Chance, weiter Druck auf die Top zwei auszuüben.
Auch im Tabellenkeller gab es klare Verhältnisse: FK Nikola Tesla II gewann deutlich mit 8:1 beim FTSV Altenwerder II, während sich FC Teutonia 05 Ottensen III und SV Blankenese II 1:1 trennten.
Am kommenden Spieltag steht für Spitzenreiter Sternschanze die Auswärtsaufgabe bei SV Blankenese II an, während Verfolger Flottbek bei FC Alsterbrüder III gefordert ist. Zudem kommt es unter anderem zum Duell zwischen SC Hansa 11 II und FC St. Pauli VI, das im Kampf um die oberen Plätze zusätzliche Brisanz verspricht.
Die Ergebnisse in der Übersicht
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