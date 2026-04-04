 2026-04-03T19:57:16.526Z

Allgemeines

Nachspielzeit-Drama: Sternschanze III baut Führung aus

In der Kreisliga Hamburg 8 bleibt SC Sternschanze III nach Last-Minute-Sieg weiter das Maß aller Dinge. Groß Flottbeker SpVgg gewinnt zwar auch, der Rückstand bleibt aber gewaltig. Der Tabellendritte FC St. Pauli VI patzt dagegen.

von red · 04.04.2026, 17:15 Uhr · 0 Leser
Traf in der Nachspielzeit zum Sieg: Ben Erik Vornweg.
Traf in der Nachspielzeit zum Sieg: Ben Erik Vornweg. – Foto: Max Kutschke

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Kreisliga Hamburg 8
Nikola Tesla II
Altenwerder II
SC Hansa 11 II
Sternschanze III

Der 18. Spieltag der Kreisliga Hamburg, Gruppe 8 hatte einiges zu bieten: viele Tore, überraschende Ergebnisse und einen späten Sieg des Tabellenführers: SC Sternschanze III bleibt nach einem dramatischen 4:3 bei SV Krupunder/Lohkamp ungeschlagen an der Spitze und baut seine beeindruckende Serie weiter aus.

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Sternschanze bleibt nervenstark

Fr., 03.04.2026, 14:00 Uhr
SV Krupunder/Lohkamp
SV Krupunder/LohkampSV Lohkamp
SC Sternschanze
SC SternschanzeSternschanze III
3
4
Abpfiff

Dabei wurde es für den Spitzenreiter enger als gewohnt. Beim Tabellenzehnten entwickelte sich ein offenes Spiel, das erst in der Nachspielzeit entschieden wurde. Ben Erik Vornweg erzielte den Siegtreffer spät in der Nachspielzeit und sicherte seiner Mannschaft drei weitere Punkte. Mit nun 63 Zählern und einer makellosen Bilanz von 20 Siegen und drei Unentschieden bleibt Sternschanze das Maß der Dinge.

Flottbek und Verfolger mit klaren Siegen

Fr., 03.04.2026, 12:00 Uhr
SV Lurup
SV LurupSV Lurup
Groß Flottbeker SpVgg
Groß Flottbeker SpVggGr. Flottbek
0
6
Abpfiff

Fr., 03.04.2026, 13:00 Uhr
SC Victoria
SC VictoriaSC Victoria IV
FC Alsterbrüder
FC AlsterbrüderAlsterbrüder III
7
1
Abpfiff

Verfolger Groß Flottbeker SpVgg ließ beim 6:0 beim SV Lurup nichts anbrennen und bleibt mit zehn Punkten Rückstand auf Rang zwei. Weil sich aber Sternschanze III keine Blöße gibt, bleibt es beim Zehn-Punkte-Rückstand. Auch SC Victoria IV setzte mit einem deutlichen 7:1 gegen FC Alsterbrüder III ein Ausrufezeichen.

Fr., 03.04.2026, 11:00 Uhr
VfL Hammonia
VfL HammoniaVfL Hammonia III
SC Hansa 11
SC Hansa 11SC Hansa 11 II
0
3
Abpfiff

Do., 02.04.2026, 20:00 Uhr
SC Nienstedten
SC NienstedtenNienstedten II
Eimsbütteler TV
Eimsbütteler TVETV IV
3
3
Abpfiff

Im oberen Mittelfeld festigte SC Hansa 11 II mit einem 3:0 beim VfL Hammonia III seine Position, während SC Nienstedten II und Eimsbütteler TV IV sich in einem torreichen Duell 3:3 trennten.

Überraschung des Spieltags

Fr., 03.04.2026, 15:45 Uhr
FC St. Pauli
FC St. PauliSt. Pauli VI
FC Union Tornesch
FC Union TorneschUn.Tornesch IV
4
6
Abpfiff

Für die größte Überraschung sorgte das Spiel zwischen FC St. Pauli VI und FC Union Tornesch IV. Trotz Favoritenrolle musste sich St. Pauli mit 4:6 geschlagen geben und verpasste damit die Chance, weiter Druck auf die Top zwei auszuüben.

Fr., 03.04.2026, 13:30 Uhr
FTSV Altenwerder
FTSV AltenwerderAltenwerder II
FK Nikola Tesla
FK Nikola TeslaNikola Tesla II
1
8
Abpfiff

Fr., 03.04.2026, 11:00 Uhr
FC Teutonia 05 Ottensen
FC Teutonia 05 OttensenTeutonia 05 III
SV Blankenese
SV BlankeneseSV Blankens. II
1
1
Abpfiff

Auch im Tabellenkeller gab es klare Verhältnisse: FK Nikola Tesla II gewann deutlich mit 8:1 beim FTSV Altenwerder II, während sich FC Teutonia 05 Ottensen III und SV Blankenese II 1:1 trennten.

Blick auf den nächsten Spieltag

Am kommenden Spieltag steht für Spitzenreiter Sternschanze die Auswärtsaufgabe bei SV Blankenese II an, während Verfolger Flottbek bei FC Alsterbrüder III gefordert ist. Zudem kommt es unter anderem zum Duell zwischen SC Hansa 11 II und FC St. Pauli VI, das im Kampf um die oberen Plätze zusätzliche Brisanz verspricht.

Die Ergebnisse in der Übersicht

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