Nachspielzeit-Drama: Sternschanze III baut Führung aus In der Kreisliga Hamburg 8 bleibt SC Sternschanze III nach Last-Minute-Sieg weiter das Maß aller Dinge. Groß Flottbeker SpVgg gewinnt zwar auch, der Rückstand bleibt aber gewaltig. Der Tabellendritte FC St. Pauli VI patzt dagegen. von red · 04.04.2026, 17:15 Uhr · 0 Leser

Traf in der Nachspielzeit zum Sieg: Ben Erik Vornweg. – Foto: Max Kutschke

Der 18. Spieltag der Kreisliga Hamburg, Gruppe 8 hatte einiges zu bieten: viele Tore, überraschende Ergebnisse und einen späten Sieg des Tabellenführers: SC Sternschanze III bleibt nach einem dramatischen 4:3 bei SV Krupunder/Lohkamp ungeschlagen an der Spitze und baut seine beeindruckende Serie weiter aus.

Flottbek und Verfolger mit klaren Siegen