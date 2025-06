Nachspielzeit-Drama beschert SV Wachtberg Big-Points

Blitzstart für die Big-Points

Direkt unter dem Strich steht nämlich der SV Wachtberg, der gegen den 1. FC Niederkassel überraschend drei Punkte einfuhr und sein Punktekonto auf 33 hochschraubt. Niederkassel hat sich in der Spitzengruppe der Liga etabliert - umso erstaunlicher ist der 3:2-Erfolg des SVW. Dennis Prause legte in der 5. Minute mit dem 1:0 für Wachtberg vor. Die restlichen Treffer fielen allesamt in Durchgang zwei. Niederkassel drehte das Spiel zunächst durch Tore von Defensivmann Senyo Amouzou-Glipka und Omed Saeed per Handelfmeter. Dann wurde es dramatisch: In der 90. Minute zeigte Schiedsrichter Tom Kuhlmann erneut auf den Punkt, dieses Mal im Strafraum des 1. FC. Louis Andreae trat an und glich aus. Aber damit nicht genug. In der dritten Minute der Nachspielzeit war es Yannik Jarzombek, der zum 3:2 traf und die Wachtberg-Ekstase komplett machte. Der SVW lebt im Abstiegskampf.