Nachsitzen mit Wucht: Wismar und Viktoria unter Druck

In der NOFV-Oberliga Nord stehen zwei Nachholspiele an – und beide treffen Teams, die gerade erst am Wochenende wieder an ihre Grenzen gegangen sind. Oben hat Tasmania Berlin mit dem 2:1 bei Lichtenberg 47 die Spitze gefestigt (43 Punkte), dahinter will SV Lichtenberg 47 trotz nur 34 Punkten aus 16 Spielen weiter Druck machen. Unten steckt FC Viktoria 1889 Berlin (Absteiger) mit 11 Punkten tief im Keller. In einer Liga mit einem Aufsteiger, zwei direkten Absteigern und einem Relegationsplatz nach unten sind Nachholspiele keine Randnotiz – sie sind Chancen, die man nicht wiederbekommt.
TSG Neustrelitz reist als Fünfter mit 28 Punkten aus 17 Spielen (36:26 Tore) an – und kommt aus einem dramatischen Heimsieg: 3:2 gegen Tennis Borussia Berlin (27.02.26). Neustrelitz hat damit gezeigt, dass es auch in engen Spielen durchkommt. Ein Nachholsieg würde die Mannschaft noch fester in der oberen Tabellenzone verankern und den Abstand zur Spitzengruppe verkleinern. Für Wismar wäre ein Heimsieg dagegen das starke Signal, dass man sich von der Niederlage in Klosterfelde nicht ziehen lässt.
FC Viktoria 1889 Berlin (Absteiger) kommt als Tabellenletzter mit 11 Punkten aus 18 Spielen (29:63 Tore). Viktoria hat am Wochenende zwar einen seltenen Lichtmoment erlebt und beim Berliner AK 2:1 gewonnen (28.02.26) – aber die Tabelle bleibt brutal. Jeder Punkt ist für Viktoria ein Stück Überleben im Kampf gegen zwei Abstiegsplätze und den Relegationsrang.
Für Lichtenberg 47 ist die Lage klar: Wer oben bleiben will, muss solche Spiele gewinnen – nicht irgendwann, sondern jetzt. Für Viktoria ist es die Chance, dem jüngsten Auswärtssieg Bedeutung zu geben und zu beweisen, dass man nicht nur punktet, wenn es schon zu spät ist.
