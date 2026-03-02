Nachsitzen mit Wucht: Wismar und Viktoria unter Druck

---



Hier trifft ein Team aus dem Mittelfeld auf eine Mannschaft, die nach oben schielt. FC Anker Wismar steht bei 23 Punkten aus 16 Spielen (33:32 Tore) auf Rang 9 – solide, aber ohne Puffer nach unten, weil die Liga im Mittelfeld eng ist. Am Wochenende gab es für Wismar einen Dämpfer: 1:3 bei Union Klosterfelde (19. Spieltag, 27.02.26). Genau deshalb hängt über diesem Nachholspiel sofort die Frage: Wie schnell findet Wismar wieder Zugriff, wenn der Rhythmus bricht?

TSG Neustrelitz reist als Fünfter mit 28 Punkten aus 17 Spielen (36:26 Tore) an – und kommt aus einem dramatischen Heimsieg: 3:2 gegen Tennis Borussia Berlin (27.02.26). Neustrelitz hat damit gezeigt, dass es auch in engen Spielen durchkommt. Ein Nachholsieg würde die Mannschaft noch fester in der oberen Tabellenzone verankern und den Abstand zur Spitzengruppe verkleinern. Für Wismar wäre ein Heimsieg dagegen das starke Signal, dass man sich von der Niederlage in Klosterfelde nicht ziehen lässt.

Ein Nachholspiel, das auf beiden Seiten brennt – aus ganz unterschiedlichen Gründen. SV Lichtenberg 47 ist Tabellenzweiter mit 34 Punkten aus 16 Spielen (44:29 Tore). Die Ausgangslage wirkt attraktiv, weil Lichtenberg 47 weniger Spiele als Tasmania Berlin hat – aber am Wochenende gab es den bitteren Beleg, wie schmal der Grat ist: 1:2 gegen Tasmania (01.03.26). Das war nicht nur eine Niederlage, sondern ein direktes Duell um die Spitze, das verloren ging. Genau deshalb ist dieses Nachholspiel emotional aufgeladen: Lichtenberg 47 braucht eine sofortige Antwort, um den eigenen Anspruch zu unterstreichen.

FC Viktoria 1889 Berlin (Absteiger) kommt als Tabellenletzter mit 11 Punkten aus 18 Spielen (29:63 Tore). Viktoria hat am Wochenende zwar einen seltenen Lichtmoment erlebt und beim Berliner AK 2:1 gewonnen (28.02.26) – aber die Tabelle bleibt brutal. Jeder Punkt ist für Viktoria ein Stück Überleben im Kampf gegen zwei Abstiegsplätze und den Relegationsrang.

Für Lichtenberg 47 ist die Lage klar: Wer oben bleiben will, muss solche Spiele gewinnen – nicht irgendwann, sondern jetzt. Für Viktoria ist es die Chance, dem jüngsten Auswärtssieg Bedeutung zu geben und zu beweisen, dass man nicht nur punktet, wenn es schon zu spät ist.