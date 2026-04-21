Nachsitzen in sechs Bezirksligen: Aufstiegstraum trifft Abstiegsangst

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

In mehreren Bezirksligen in Württemberg stehen abseits des regulären Spieltags wichtige Nachholspiele an. Aufstiegsrennen, Verfolgerduelle und Abstiegsdruck verdichten sich dabei zu einer Englischen Woche voller Spannung. Jeder Punkt kann nun eine Wucht entfalten, die weit über einen gewöhnlichen Abend hinausreicht – für Favoriten, für Jäger und für Mannschaften, die verzweifelt um Luft im Tabellenkeller ringen.

Bezirksliga Alb

Morgen, 19:00 Uhr TSV Genkingen Genkingen TSV Hirschau TSV Hirschau 19:00 PUSH

TSV Genkingen geht als Tabellenelfter mit 27 Punkten in dieses Nachholspiel und braucht ein Ergebnis, um den Abstand auf die gefährdete Zone nicht kleiner werden zu lassen. Die Ausgangslage ist eng, denn hinter dem Mittelfeld lauert sofort der Druck. Ein Heimsieg würde Genkingen spürbar entlasten und zugleich ein Zeichen setzen.

TSV Hirschau reist als Vierter mit 38 Punkten an und hat die obere Tabellenhälfte fest im Blick. Der Abstand nach ganz oben ist zwar deutlich, doch mit einem Sieg könnte Hirschau den Druck auf die Konkurrenz vor ihm erhöhen. Es ist ein Spiel, in dem für beide Seiten viel auf dem Spiel steht – Sicherheit gegen Ambition. ---

Die SGM Dettingen/Glems führt die Tabelle mit 52 Punkten aus 22 Spielen an und hat in diesem Nachholspiel die Chance, ihre Spitzenposition noch eindrucksvoller zu untermauern. Vor heimischer Kulisse ist die Lage klar: Alles spricht für eine Partie, in der der Tabellenführer Dominanz zeigen will. Jeder weitere Sieg bringt den Aufstieg näher. Der TV Derendingen steht als Tabellen-15. mit 17 Punkten tief im Kampf um den Klassenerhalt. Gerade deshalb ist dieses Spiel brisant, obwohl die Rollen auf dem Papier klar verteilt sind. Derendingen braucht jeden Zähler, während Dettingen/Glems weiß, dass Nachholspiele oft die Momente sind, in denen eine Saison entschieden wird. ---

Morgen, 19:30 Uhr TSG Upfingen TSG Upfingen SV Pfrondorf SV Pfrondorf 19:30 PUSH

Die TSG Upfingen steht mit 26 Punkten auf Rang zwölf und will sich mit einem Heimsieg aus der gefährlichen Zone fernhalten. Der Vorsprung auf die unteren Plätze ist nicht beruhigend, sondern fragil. Genau deshalb hat dieses Nachholspiel einen besonderen Druck, der weit über die Tabellenmitte hinausgeht. Der SV Pfrondorf ist mit 24 Punkten Vierzehnter und steht damit noch stärker unter Zugzwang. Ein Auswärtssieg würde die Lage sofort aufhellen und die Tabelle im unteren Bereich enger zusammendrücken. Für beide Teams ist es ein Spiel mit klarer Botschaft: Wer gewinnt, verschafft sich Luft. Wer verliert, nimmt den Druck mit in die nächsten Wochen. --- Bezirksliga Bodensee

Morgen, 18:30 Uhr TSV Tettnang TSV Tettnang SV Baindt SV Baindt 18:30 live PUSH

Der TSV Tettnang belegt mit 32 Punkten Rang zehn, hat aber zwei Spiele weniger als mehrere Konkurrenten vor sich. Genau darin liegt die Verheißung dieses Nachholspiels: Ein Sieg könnte Tettnang in deutlich ruhigere Tabellenregionen tragen und den Blick nach oben öffnen. Die Chance ist greifbar, der Moment günstig. Der SV Baindt steht mit 39 Punkten auf Platz sieben, hat sogar drei Spiele weniger als der Tabellenführer absolviert und damit eine interessante Ausgangslage. Dieses Nachholspiel kann für Baindt eine Tür zurück in die Spitzengruppe öffnen. Es ist kein gewöhnlicher Termin, sondern eine echte Gelegenheit, die Tabelle zu verschieben. ---

Morgen, 19:15 Uhr SV Bergatreute Bergatreute SV Oberzell SV Oberzell 19:15 PUSH

Der SV Bergatreute steht mit 31 Punkten auf Rang zwölf und steckt in einer Zone, in der Ruhe schnell in Unruhe umschlagen kann. Gegen eines der stärksten Teams der Liga wartet nun ein Abend, an dem Widerstandskraft und Mut gefordert sind. Ein Punktgewinn hätte Gewicht, ein Sieg wäre ein Ausrufezeichen. Der SV Oberzell reist als Tabellenzweiter mit 51 Punkten an und will den Druck auf Spitzenreiter TSV Eschach hochhalten. Da Oberzell ein Spiel weniger absolviert hat als der Erste, besitzt dieses Nachholspiel enorme Bedeutung. Wer aufsteigen will, darf in solchen Partien nicht nachlassen. ---

Do., 23.04.2026, 18:00 Uhr FV Bad Waldsee Bad Waldsee TSG Ailingen TSG Ailingen 18:00 live PUSH

Der FV Bad Waldsee ist mit 13 Punkten Tabellen-17. und steht mit dem Rücken zur Wand. Jeder weitere Abend ohne Zählbares verschärft die Lage, jeder überraschende Punkt kann neue Hoffnung entzünden. Gegen TSG Ailingen wartet eine große Aufgabe – aber auch eine jener seltenen Chancen, den Kampf um den Klassenerhalt emotional neu zu entfachen. Die TSG Ailingen steht mit 40 Punkten auf Rang sechs und gehört zum erweiterten Verfolgerfeld. Ein Sieg beim Schlusslicht wäre für Ailingen beinahe Pflicht, wenn der Anschluss an die oberen Ränge erhalten bleiben soll. Gerade solche Spiele können eine Saison stabilisieren – oder plötzlich Unruhe erzeugen. ---

Do., 23.04.2026, 19:15 Uhr SV Vogt SV Vogt FC Dostluk Friedrichshafen FC Dostluk 19:15 live PUSH

Der SV Vogt steht mit 31 Punkten auf Platz elf und bewegt sich in einem Tabellenbereich, der weder Sicherheit noch Entwarnung verspricht. Mit einem Heimsieg könnte Vogt Abstand zur Gefahrenzone schaffen und zugleich das eigene Punktekonto deutlich stärken. Das Spiel ist wichtiger, als es auf den ersten Blick wirkt. Der FC Dostluk Friedrichshafen reist mit 24 Punkten als Tabellen-15. an und braucht dringend Zähler. Die Abstiegszone ist bedrohlich nah, und Nachholspiele bieten kaum Raum für vorsichtige Rechnungen. Dostluk muss liefern – sonst droht der Blick nach oben zu verblassen. --- Bezirksliga Donau/Iller

Do., 23.04.2026, 18:15 Uhr SV Westerheim Westerheim SV Offenhausen SV Offenhausen 18:15 live PUSH

Der SV Westerheim steht mit 38 Punkten aus 22 Spielen auf Rang sechs und hat mit einem Nachholspiel die Möglichkeit, zur Spitzengruppe aufzuschließen. Ein Sieg würde Westerheim auf 41 Punkte bringen und den Abstand nach oben spürbar verkürzen. Das macht diese Partie zu weit mehr als einer bloßen Pflichtaufgabe. Der SV Offenhausen reist als Tabellenzehnter mit 27 Punkten an und kämpft um Stabilität in einer gefährlichen Tabellenhälfte. Ein Auswärtserfolg würde nicht nur Abstand nach unten schaffen, sondern auch den Anschluss an das gesicherte Mittelfeld stärken. Für beide Mannschaften ist es ein Abend mit echtem Wert. --- Bezirksliga Rems/Murr/Hall

Do., 23.04.2026, 19:00 Uhr TSV Rudersberg Rudersberg TSV Obersontheim Obersontheim 19:00 PUSH

Der TSV Rudersberg ist mit 14 Punkten Vorletzter und braucht im Nachholspiel dringend ein Signal. Die Lage ist ernst, die Zahl der verbleibenden Chancen sinkt. Gerade vor heimischer Kulisse muss nun etwas kommen, wenn der Kampf um den Klassenerhalt noch einmal Fahrt aufnehmen soll. Der TSV Obersontheim steht mit 22 Punkten auf Rang 13 und damit ebenfalls in einer heiklen Position. Ein Sieg in Rudersberg würde den Abstand nach unten vergrößern und zugleich einen direkten Konkurrenten auf Distanz halten. Es ist ein Duell voller Druck, in dem die Tabelle fast auf jedem Ballkontakt mitschwingt. --- Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

FV Rot-Weiß Ebingen 2006 steht mit nur einem Punkt auf dem letzten Platz und erlebt eine Saison voller Härte. Dieses Nachholspiel ist eine der wenigen Gelegenheiten, dem Tabellenbild wenigstens etwas Hoffnung entgegenzusetzen. Jeder Zähler wäre für Ebingen mehr als Statistik – er wäre ein Lebenszeichen. Der FC Hechingen reist mit 32 Punkten als Tabellenzwölfter an und kann sich mit einem Sieg weiter von den gefährlichen Rängen absetzen. Angesichts von sechs direkten Abstiegsplätzen besitzt selbst ein Spiel gegen das Schlusslicht hohe Bedeutung. Nachlassen darf sich Hechingen nicht erlauben. ---

Der SV Winzeln steht mit 41 Punkten auf Rang sieben und kann mit einem Sieg weiter in Richtung oberes Drittel marschieren. Da mehrere Teams vor ihm nur knapp enteilt sind, bleibt dieses Nachholspiel sportlich reizvoll. Winzeln hat die Chance, seine gute Ausgangsposition noch zu schärfen. Die SG FC Hardt / Lauterbach reist als Tabellensechster mit 43 Punkten an und verteidigt ihrerseits einen Platz in der erweiterten Spitzengruppe. Ein Auswärtssieg würde die Distanz zu Winzeln vergrößern und den Blick nach oben offenhalten. Hier treffen zwei Mannschaften aufeinander, die noch etwas erreichen wollen. ---

Der TSV Laufen/Eyach steht mit 31 Punkten auf Platz 13 und braucht im Abstiegskampf dringend Sicherheit. Das Heimspiel gegen einen Aufstiegsanwärter könnte unangenehm werden, bietet aber zugleich die große Chance auf einen Überraschungsschlag. Solche Abende können eine Saison drehen. Der TSV Straßberg 1903 reist als Tabellenzweiter mit 65 Punkten an und jagt weiter die Spitze. Bei einem Spiel weniger als der Tabellenführer ist dieses Nachholspiel von enormer Tragweite. Straßberg kann den Abstand verkürzen und die Meisterfrage wieder mit voller Wucht aufladen. --- Bezirksliga Stuttgart/Böblingen