Allgemeines
Nachsitzen in der Oberliga: Türkspor Neckarsulm reist ins Badische

Oberliga Baden-Württemberg: das Nachholspiel in der Übersicht.

Das ursprünglich für den 10. Spieltag der Oberliga Baden-Württemberg geplante Duell zwischen dem badischen Vertreter FC Nöttingen und württembergischen Aufsteiger Türkspor Neckarsulm wird in dieser Woche nachgeholt. Am morgigen Mittwoch kämpfen beide Teams um wichtige Punkte im Mittelfeld der Tabelle.

Morgen, 19:00 Uhr
FC Nöttingen
FC NöttingenFC Nöttingen
Türkspor Neckarsulm
Türkspor NeckarsulmTürk Neckars
19:00live

Der FC Nöttingen blickt auf eine 1:2-Heimniederlage am vergangenen Spieltag zurück, den im badischen Duell mit dem SV Oberachern reichte es nicht zu Punkten. Aufsteiger Türkspor Neckarsulm war am Wochenende beim kriselnden FC Normannia Gmünd gefordert. Beide Teams stehen im Mittelfeld der Tabelle und wollen mit einem Sieg im Nachholspiel wieder den Kontakt zu den oberen Plätzen herstellen. Gleichzeitig gilt es die Abstiegszone fernzuhalten. Beide Teams treffen erstmals in einem Ligaspiel aufeinander. Neckarsulm will dabei auf seine Auswärtsstärke hoffen.

