Allgemeines

Nachsitzen in der Oberliga: Rudolstadt braucht Luft, Auerbach Punkte

NOFV-Oberliga Süd: Die Übersicht auf alle Nachholspiele.

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Bernd und Ilong Göll

Ein Nachholspiel in der NOFV-Oberliga Süd schiebt sich mitten in eine Tabelle, die nach dem 19. Spieltag neue Konturen bekommen hat: SC Freital führt mit 43 Punkten vor RSV Eintracht 1949 (41) und VfB Germania Halberstadt (36). Im unteren Mittelfeld aber wird es eng – und genau dort setzt FC Einheit Rudolstadt gegen VfB Auerbach 1906 an: ein Spiel, das keine große Bühne braucht, um groß zu sein.

Morgen, 19:00 Uhr
FC Einheit Rudolstadt
FC Einheit RudolstadtRudolstadt
VfB Auerbach 1906
VfB Auerbach 1906Auerbach
19:00

Für FC Einheit Rudolstadt ist die Lage nach dem vergangenen Wochenende spürbar ernster geworden. Rudolstadt steht in der aktuellen Tabelle nur auf Platz 9 mit 21 Punkten aus 17 Spielen (6-3-8, 23:35 Tore). Die nackte Zahl „35 Gegentore“ erzählt von einer Saison, in der zu oft zu viel passiert ist – und der jüngste Rückschlag sitzt frisch: Am Samstag, 28.02.26, verlor Rudolstadt das direkte Duell bei FC Einheit Wernigerode mit 0:2. Während Wernigerode damit auf 21 Punkte kletterte (jetzt Platz 8), blieb Rudolstadt stehen – und spürt, wie eng der Raum im Mittelfeld geworden ist.

VfB Auerbach 1906 kommt als Zwölfter mit 17 Punkten aus 14 Spielen (4-5-5, 20:22 Tore). Auch hier ist die Situation klar: Auerbach hat weniger Spiele als viele Konkurrenten, doch Punkte sind trotzdem rar. Dazu kommt die bittere, unmittelbare Erfahrung vom letzten Wochenende: Auerbach unterlag am 28.02.26 beim Tabellenzweiten RSV Eintracht 1949 mit 2:3. Knapp, aber ohne Ertrag – und in einer Liga, in der jeder Zähler die Statik verschiebt, bleibt für Auerbach wenig Trost.

