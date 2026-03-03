Nachsitzen in der Oberliga: Rudolstadt braucht Luft, Auerbach Punkte

Ein Nachholspiel in der NOFV-Oberliga Süd schiebt sich mitten in eine Tabelle, die nach dem 19. Spieltag neue Konturen bekommen hat: SC Freital führt mit 43 Punkten vor RSV Eintracht 1949 (41) und VfB Germania Halberstadt (36). Im unteren Mittelfeld aber wird es eng – und genau dort setzt FC Einheit Rudolstadt gegen VfB Auerbach 1906 an: ein Spiel, das keine große Bühne braucht, um groß zu sein.
---
VfB Auerbach 1906 kommt als Zwölfter mit 17 Punkten aus 14 Spielen (4-5-5, 20:22 Tore). Auch hier ist die Situation klar: Auerbach hat weniger Spiele als viele Konkurrenten, doch Punkte sind trotzdem rar. Dazu kommt die bittere, unmittelbare Erfahrung vom letzten Wochenende: Auerbach unterlag am 28.02.26 beim Tabellenzweiten RSV Eintracht 1949 mit 2:3. Knapp, aber ohne Ertrag – und in einer Liga, in der jeder Zähler die Statik verschiebt, bleibt für Auerbach wenig Trost.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________