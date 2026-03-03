Nachsitzen in der Oberliga: Rudolstadt braucht Luft, Auerbach Punkte

– Foto: Bernd und Ilong Göll

Ein Nachholspiel in der NOFV-Oberliga Süd schiebt sich mitten in eine Tabelle, die nach dem 19. Spieltag neue Konturen bekommen hat: SC Freital führt mit 43 Punkten vor RSV Eintracht 1949 (41) und VfB Germania Halberstadt (36). Im unteren Mittelfeld aber wird es eng – und genau dort setzt FC Einheit Rudolstadt gegen VfB Auerbach 1906 an: ein Spiel, das keine große Bühne braucht, um groß zu sein.

Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um für die FuPa-Elf der Woche abzustimmen sowie mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.

Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten!

---

Morgen, 19:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt Rudolstadt VfB Auerbach 1906 Auerbach 19:00 PUSH



Für FC Einheit Rudolstadt ist die Lage nach dem vergangenen Wochenende spürbar ernster geworden. Rudolstadt steht in der aktuellen Tabelle nur auf Platz 9 mit 21 Punkten aus 17 Spielen (6-3-8, 23:35 Tore). Die nackte Zahl „35 Gegentore“ erzählt von einer Saison, in der zu oft zu viel passiert ist – und der jüngste Rückschlag sitzt frisch: Am Samstag, 28.02.26, verlor Rudolstadt das direkte Duell bei FC Einheit Wernigerode mit 0:2. Während Wernigerode damit auf 21 Punkte kletterte (jetzt Platz 8), blieb Rudolstadt stehen – und spürt, wie eng der Raum im Mittelfeld geworden ist.