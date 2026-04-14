Nachsitzen in acht Bezirksligen: Druck an der Spitze und im Keller

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Diese Nachholspiele in mehreren württembergischen Bezirksligen tragen weit mehr in sich als bloße Pflichttermine im Kalender. In einigen Staffeln geht es um den Anschluss an die Spitze, in anderen um Abstand zur Gefahrenzone, andernorts um den Versuch, eine bislang schwierige Saison doch noch in eine bessere Richtung zu lenken. Gerade weil hier nur einzelne Partien nachgetragen werden, kann jeder Punkt die Tabelle spürbar verschieben. Genau das macht diesen Spieltag so reizvoll.

Der TSV Genkingen reist mit 27 Punkten an und steht im dicht gedrängten Mittelfeld auf Rang elf, allerdings bei zwei Spielen weniger als viele Konkurrenten. Gerade deshalb birgt dieses Spiel eine klare Chance: Mit einem Auswärtssieg könnte Genkingen sich Luft nach unten verschaffen. Für Zainingen geht es um Hoffnung, für Genkingen um Stabilität.

In der Bezirksliga Alb steht der SV Zainingen unter großem Druck. Mit nur acht Punkten aus 21 Spielen ist die Lage des Schlusslichts äußerst angespannt. Dazu kommt, dass die Mannschaft noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet. Ein Nachholspiel wie dieses ist deshalb mehr als nur eine zusätzliche Chance – es ist ein möglicher Wendepunkt, zumindest emotional.

Für den FV Ravensburg II ist dieses Nachholspiel die Möglichkeit, mit einem Schlag gleichzuziehen und wieder enger an die vorderen Plätze heranzurücken. Weil beide Mannschaften im gesicherten Bereich stehen, geht es nicht um nackte Existenzangst, aber sehr wohl um Richtung, Anspruch und die Frage, wer sich in der Schlussphase der Saison noch einmal nach vorne orientieren darf.

In der Bezirksliga Bodensee treffen mit dem VfL Brochenzell und dem FV Ravensburg II zwei direkte Nachbarn aufeinander. Brochenzell ist Fünfter mit 40 Punkten, Ravensburg II Achter mit 37 Zählern. Die Differenz ist klein, die Ausgangslage deshalb hochinteressant. Ein Heimsieg würde Brochenzell weiter nach oben schieben und das obere Tabellendrittel festigen.

Die SGM Mulfingen/Hollenbach hat mit 27 Punkten fünf Zähler mehr auf dem Konto und liegt auf Platz acht. Ein Auswärtssieg würde der Mannschaft weiteren Abstand nach unten verschaffen und das Mittelfeld festigen. Für Untergriesheim ist es ein Spiel gegen den Druck, für Mulfingen/Hollenbach eines gegen jede neue Unruhe.

In der Bezirksliga Franken ist dieses Nachholspiel für die Sportfreunde Untergriesheim von großer Bedeutung. Der Aufsteiger steht mit 22 Punkten auf Rang zwölf und braucht Zählbares, um sich von den bedrohlicheren Regionen fernzuhalten. Gerade gegen einen Gegner aus dem Mittelfeld hat ein Heimspiel dieser Art enormes Gewicht.

In der Bezirksliga Nordschwarzwald trifft der SV Wittendorf als Tabellenfünfter auf die zweite Mannschaft des VfL Nagold. Wittendorf hat 34 Punkte, allerdings ein Spiel weniger als viele Konkurrenten. Genau darin liegt die Chance: Mit einem Heimsieg könnte sich der Gastgeber weiter im oberen Bereich festsetzen und den Blick nach vorn schärfen.

Der VfL Nagold II steht mit 24 Punkten auf Rang zwölf und ist auf Punkte angewiesen, um nicht tiefer in die Abstiegszone zu rutschen. Das Nachholspiel bietet also zwei völlig unterschiedliche Perspektiven. Wittendorf will seine gute Ausgangslage stärken, Nagold II braucht Luft. Solche Konstellationen bringen oft besondere Spannung hervor.

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Bezirksliga Oberschwaben

In der Bezirksliga Oberschwaben geht der SV Hohentengen als Tabellenvierter in dieses Nachholspiel. Mit 44 Punkten ist die Mannschaft klar im oberen Feld verankert und kann mit einem weiteren Sieg ihre starke Position untermauern. Gegen ein Team aus dem unteren Bereich ist die Erwartungshaltung vor eigenem Publikum entsprechend hoch. Die SGM Eberhardzell/Unterschwarzach steht mit 23 Punkten auf Rang 14 und steckt damit tief in einer gefährlichen Zone. Jeder Zähler hat hier unmittelbaren Wert. Für Hohentengen ist es die Chance, Druck auf die Teams davor auszuüben. Für Eberhardzell/Unterschwarzach ist es ein Spiel, in dem Widerstandskraft und Nerven gefragt sind. ---

Do., 16.04.2026, 19:00 Uhr SV Steinhausen an der Rottum Steinhausen SF Hundersingen SF Hundersingen 19:00 PUSH

Auch das zweite Nachholspiel in der Bezirksliga Oberschwaben verspricht viel Spannung. SV Steinhausen an der Rottum steht mit 31 Punkten auf Rang 13 und benötigt dringend Punkte, um sich weiter von der gefährlichen Zone zu lösen. Gerade bei einem Heimspiel gegen einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte ist der Druck klar spürbar. Die SF Hundersingen reisen mit 39 Punkten als Tabellenneunter an, haben aber zwei Spiele weniger absolviert als viele Konkurrenten. Das macht dieses Nachholspiel besonders reizvoll: Mit einem Sieg könnte Hundersingen deutlich nach vorne rücken. Steinhausen kämpft um Sicherheit, Hundersingen um neue Perspektiven – eine Konstellation voller Spannung.

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Bezirksliga Ostwürttemberg

In der Bezirksliga Ostwürttemberg empfängt der 1. FC Germania Bargau den Aufsteiger TSG Schnaitheim. Bargau steht mit 36 Punkten auf Rang vier und gehört damit zum erweiterten Spitzenfeld. Ein Heimsieg würde die Position weiter stärken und den Anschluss an die ersten drei Plätze am Leben halten. Die TSG Schnaitheim kommt mit 22 Punkten und Rang 13 in dieses Spiel. Der Aufsteiger braucht dringend Zählbares, um nicht weiter in die kritische Zone abzurutschen. Für Bargau ist es ein Spiel der Chance, für Schnaitheim eines der Notwendigkeit. Genau daraus bezieht diese Partie ihre Schärfe. ---

Morgen, 19:00 Uhr Sportfreunde Lorch SF Lorch TSG Nattheim Nattheim 19:00 live PUSH

Die Sportfreunde Lorch stehen in der Bezirksliga Ostwürttemberg mit nur 13 Punkten auf Rang 16 und damit unter enormem Druck. Jeder weitere Spieltag ohne Sieg verschärft die Lage. Dieses Nachholspiel ist daher eine Gelegenheit, die fast schon Pflichtcharakter besitzt, wenn die Hoffnung auf den Klassenverbleib lebendig bleiben soll. Die TSG Nattheim belegt mit 35 Punkten Rang sechs und reist mit deutlich ruhigerer Ausgangslage an. Mit einem Auswärtssieg könnte Nattheim den Anschluss an die obere Tabellenhälfte festigen. Für Lorch geht es um Überlebenskampf, für Nattheim um eine starke Positionierung in einer engen Liga.

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Bezirksliga Rems/Murr/Hall

In der Bezirksliga Rems/Murr/Hall wartet ein echtes Verfolgerduell. Die SG Oppenweiler-Strümpfelbach steht mit 35 Punkten auf Rang vier, der TSV Schornbach mit 42 Punkten auf Platz drei. Ein Heimsieg würde Oppenweiler deutlich näher heranbringen und dem Rennen hinter der Spitze neue Spannung verleihen. Für Schornbach geht es darum, den Vorsprung auf genau solche Verfolger zu behaupten. In einem Nachholspiel dieser Art steckt enorme strategische Bedeutung. Wer hier gewinnt, setzt nicht nur Punkte, sondern auch ein Signal. Gerade deshalb dürfte diese Partie von Beginn an unter besonderer Spannung stehen. ---

Morgen, 19:30 Uhr TSV Gaildorf TSV Gaildorf VfL Mainhardt Mainhardt 19:30 PUSH

Der TSV Gaildorf ist in der Bezirksliga Rems/Murr/Hall als Tabellenzweiter klar auf Aufstiegskurs und hat mit 55 Punkten den Spitzenreiter weiter im Blick. Ein Nachholspiel auf eigenem Platz gegen ein Team aus dem Mittelfeld bietet die Chance, den Druck auf Rang eins hochzuhalten. Entsprechend groß ist die Bedeutung dieses Abends. Der VfL Mainhardt steht mit 28 Punkten auf Rang zehn, hat aber noch zwei Spiele weniger als viele Konkurrenten. Das macht diese Partie auch für die Gäste interessant. Ein Auswärtssieg könnte Mainhardt deutlich nach vorne bringen. Gaildorf kämpft um den großen Traum, Mainhardt um eine bessere Ausgangsposition – das verspricht Intensität.

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Bezirksliga Schwarzwald/Zollern

In der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern ist die Lage des FV Rot-Weiß Ebingen dramatisch. Ein Punkt aus 22 Spielen, dazu 94 Gegentore – die Zahlen zeigen die Härte dieser Saison. Gegen den Tabellenzweiten wartet nun eine weitere gewaltige Aufgabe. Für Ebingen geht es darum, sich gegen die nächste bittere Enttäuschung zu stemmen. Der TSV Straßberg 1903 reist mit 59 Punkten als Zweiter an und hat bei zwei Spielen weniger als der Spitzenreiter eine glänzende Ausgangslage. Ein Auswärtssieg wäre ein weiterer wichtiger Schritt im Aufstiegsrennen. Dieses Nachholspiel vereint damit die Extreme der Liga: ganz unten nackte Not, ganz oben großer Ehrgeiz. ---