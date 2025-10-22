Nachsichtung am DFB-Stützpunkt Cham Alle interessierten Spieler*innen der Jahrgänge 2011 bis 2014 sind willkommen

Am kommenden Montag, den 27.10.2025 haben alle interessierten Spieler*innen der Jahrgänge 2011/2012/2013 und 2014 die Möglichkeit, sich über eine Nachsichtungsmaßnahme für einen Platz im Talentförderprogramm des Deutschen Fußball Bundes (DFB) zu empfehlen.

In der laufenden Saison trainieren am Stützpunkt Cham die talentiertesten Spieler*innen der angesprochenen Jahrgänge. „Mit Mitte der Hinrunde wollen wir allen interessierten Mädchen und Jungen im Rahmen einer Sichtungsmaßnahme die Möglichkeit geben auf der Talentförderungsebene ihr Können zu zeigen. Jeder, der am Förderprogramm des DFB interessiert ist, ist herzlich willkommen!“ erklärt Stützpunkttrainer Michael Lamecker. Die Nachsichtung findet am Kappenberger-Sportzentrum (Im Quader 5, Cham) statt. Das Training startet zeitgleich für alle Jahrgänge um 17 Uhr.

Die Anmeldung erfolgt über Stützpunkttrainer Michael Lamecker (0171/3792683 oder lameckermichael@outlook.de).