Nachruf: Wir trauern um Willi Behrens von Maximilian Christ · Heute, 11:27 Uhr · 0 Leser

Die gesamte SG Hecklingen-Malterdingen Familie trauert um seinen Freund Willi Behrens, der am 08.03.2026 nach kurzer und schwerer Krankheit verstarb. Willi war zuletzt als Spielausschuss bei uns tätig. Darüber hinaus war er von 2020 bis 2024 bei der Zweiten und daraufhin für anderthalb Jahre Trainer der Ersten Mannschaft.

Willi hatte das Talent jeden mit seiner Fachkompetenz und Sympathie anzustecken. Er konnte jeden auf den Boden der Tatsache holen, ohne dass sie Ihm danach böse waren. Willi war immer für den Verein da, doch nahm sich selbst nie zu wichtig. Er hat sich mit Leidenschaft für unseren Verein eingesetzt und war stets bereit, zu helfen und zu unterstützen. Mit seiner Menschlichkeit hat er uns geholfen, auch schwierige Zeiten zu überstehen. Willi hat uns viel zu früh verlassen wir werden ihn nie vergessen und ihn immer in unseren Herzen tragen. Seine Erinnerung wird uns weiterhin inspirieren, unseren Verein mit der gleichen Leidenschaft und Herzlichkeit zu führen, wie er es getan hat. Die Trauerfeier für Willi Behrens findet am 27.03.2026 in der Trauerhalle am Friedhof in Kenzingen um 13 Uhr statt.