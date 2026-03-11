Nachruf: Rolf Schmidt war der Baumeister der TSG Wörsdorf Wörsdorfs Macher im Hintergrund, der über Jahrzehnte beim früheren Hessenligisten die Fäden zog, ist im Alter von 90 Jahren gestorben von Stephan Neumann · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Rolf Schmidt vor Kurzem mit seinen beiden Enkeln auf der Wörsdorfer Sportanlage, an deren Entstehung er maßgeblich beteiligt war. – Foto: Oliver Schmidt

Wörsdorf. Erst in der kleinen Sprecherkabine auf dem Hügel in Eingangsnähe, später direkt daneben auf einer überdachten Bank hatte Rolf Schmidt auf dem Sportgelände der TSG Wörsdorf seinen Stammplatz. Ein gutes Stück vom Spielfeldrand entfernt, aber seinem Blick entging nichts. Lob und Kritik – er ordnete die Darbietungen der Spieler für sich immer glasklar ein. Die Sportstätte der TSG war nicht nur sein zweites Wohnzimmer, es war sein Lebenswerk. Jetzt ist Rolf Schmidt im Alter von 90 Jahren gestorben. Dekaden hat er geprägt.

Tatkraft und Durchsetzungsvermögen: „Vereinsheim, Rasenplatz, Kunstrasenfeld was wir heute haben, ist Rolf Schmidt", sagt Wörsdorfs Vorsitzender Ralph Duell mit Blick auf die Tatkraft und das Durchsetzungsvermögen des Bauingenieurs. Josef „Jupp" Dietz engagierte sich 18 Jahre für die TSG, bevor es ihn vor drei Jahren in seine heutige Wahlheimat an die Ostsee zog. „Er hat wie ein Herz und eine Seele zu seinem Verein gestanden", sagt der frühere Wörsdorfer Abteilungsleiter über Rolf Schmidt, mit dem er bis zuletzt im regelmäßigen telefonischen Austausch stand. Ein guter, laufstarker und äußerst ehrgeiziger Spieler sei er gewesen, dazu generell die Korrektheit und Zuverlässigkeit in Person, schildert Jupp Dietz. Bei der TSG wurde Rolf Schmidt zum im Hintergrund wirkenden unermüdlichen Schaffer, der nie im Rampenlicht stehen wollte, bei dem aber gleichwohl über die Jahrzehnte hinweg alle Fäden zusammenliefen. Zudem galt er als sehr hilfsbereit. Vom kleinen Dorfverein zum achtjährigen Aufenthalt in der Oberliga Hessen – Rolf Schmidt war die Triebfeder eines phänomenalen sportlichen Aufstiegs.

Bruno Labbadia mit Darmstadt 98 in Wörsdorf: Am 2. August 2003 gastierte Regionalliga-Absteiger SV Darmstadt 98 unter Trainer Bruno Labbadia auf dem TSG-Rasen, an dem seitlich die Bahnstrecke vorbeiführt und oberhalb direkt die A3 verläuft. 800 Lilien-Fans unter der Wörsdorfer Rekordkulisse von 1.400 Zuschauern, ein 150-köpfiges Polizei- und 40-köpfiges Helferteam der TSG waren im Einsatz, bildeten den Rahmen bei Picknickstimmung. Michael Anicic und der heutige Biebrich 02-Coach Nazir Saridogan liefen für die glücklich mit 2:1 siegreichen Lilien auf (ein Tor von Wörsdorfs Neven Kardun galt nicht), während Keeper Norbert Lorz, Markus Kusch, Artur Lemm, Artug Özbakir und Daniel Dylong zur damaligen Wörsdorfer Formation zählten. „Glück für uns, dass in dieser Szene nicht auf Tor entschieden wurde“, gab Bruno Labbadia später in der von Jupp Dietz geleiteten Pressekonferenz zu Protokoll. Alle Zeitungsausschnitte sorgfältig archiviert: Rolf Schmidt, der alle Zeitungsausschnitte mit Berichten über seine TSG sorgfältig archivierte, verfolgte mit aller Energie das Ziel, seinen Verein in eine möglichst hohe Spielklasse zu hieven. In der Saison 2003/04 gastierten mit Hessen Kassel, dem FSV Frankfurt und den Eintracht-Amateuren weitere Teams mit klangvollen Vereinsnamen im beschaulichen Wörsdorf, das dadurch hessenweit Wahrnehmung erfuhr. Am 8. März 2008 kam der SV Darmstadt 98, seinerzeit in großen finanziellen Nöten, nochmals nach Wörsdorf, erzielte erst in der 90. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand.