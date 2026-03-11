Nachruf: Rolf Schmidt war der Baumeister der TSG Wörsdorf

Wörsdorf. Erst in der kleinen Sprecherkabine auf dem Hügel in Eingangsnähe, später direkt daneben auf einer überdachten Bank hatte Rolf Schmidt auf dem Sportgelände der TSG Wörsdorf seinen Stammplatz. Ein gutes Stück vom Spielfeldrand entfernt, aber seinem Blick entging nichts. Lob und Kritik – er ordnete die Darbietungen der Spieler für sich immer glasklar ein. Die Sportstätte der TSG war nicht nur sein zweites Wohnzimmer, es war sein Lebenswerk. Jetzt ist Rolf Schmidt im Alter von 90 Jahren gestorben. Dekaden hat er geprägt.
Tatkraft und Durchsetzungsvermögen: „Vereinsheim, Rasenplatz, Kunstrasenfeld was wir heute haben, ist Rolf Schmidt“, sagt Wörsdorfs Vorsitzender Ralph Duell mit Blick auf die Tatkraft und das Durchsetzungsvermögen des Bauingenieurs. Josef „Jupp“ Dietz engagierte sich 18 Jahre für die TSG, bevor es ihn vor drei Jahren in seine heutige Wahlheimat an die Ostsee zog. „Er hat wie ein Herz und eine Seele zu seinem Verein gestanden“, sagt der frühere Wörsdorfer Abteilungsleiter über Rolf Schmidt, mit dem er bis zuletzt im regelmäßigen telefonischen Austausch stand. Ein guter, laufstarker und äußerst ehrgeiziger Spieler sei er gewesen, dazu generell die Korrektheit und Zuverlässigkeit in Person, schildert Jupp Dietz. Bei der TSG wurde Rolf Schmidt zum im Hintergrund wirkenden unermüdlichen Schaffer, der nie im Rampenlicht stehen wollte, bei dem aber gleichwohl über die Jahrzehnte hinweg alle Fäden zusammenliefen. Zudem galt er als sehr hilfsbereit. Vom kleinen Dorfverein zum achtjährigen Aufenthalt in der Oberliga Hessen – Rolf Schmidt war die Triebfeder eines phänomenalen sportlichen Aufstiegs.
Bruno Labbadia mit Darmstadt 98 in Wörsdorf: Am 2. August 2003 gastierte Regionalliga-Absteiger SV Darmstadt 98 unter Trainer Bruno Labbadia auf dem TSG-Rasen, an dem seitlich die Bahnstrecke vorbeiführt und oberhalb direkt die A3 verläuft. 800 Lilien-Fans unter der Wörsdorfer Rekordkulisse von 1.400 Zuschauern, ein 150-köpfiges Polizei- und 40-köpfiges Helferteam der TSG waren im Einsatz, bildeten den Rahmen bei Picknickstimmung. Michael Anicic und der heutige Biebrich 02-Coach Nazir Saridogan liefen für die glücklich mit 2:1 siegreichen Lilien auf (ein Tor von Wörsdorfs Neven Kardun galt nicht), während Keeper Norbert Lorz, Markus Kusch, Artur Lemm, Artug Özbakir und Daniel Dylong zur damaligen Wörsdorfer Formation zählten. „Glück für uns, dass in dieser Szene nicht auf Tor entschieden wurde“, gab Bruno Labbadia später in der von Jupp Dietz geleiteten Pressekonferenz zu Protokoll.
Alle Zeitungsausschnitte sorgfältig archiviert: Rolf Schmidt, der alle Zeitungsausschnitte mit Berichten über seine TSG sorgfältig archivierte, verfolgte mit aller Energie das Ziel, seinen Verein in eine möglichst hohe Spielklasse zu hieven. In der Saison 2003/04 gastierten mit Hessen Kassel, dem FSV Frankfurt und den Eintracht-Amateuren weitere Teams mit klangvollen Vereinsnamen im beschaulichen Wörsdorf, das dadurch hessenweit Wahrnehmung erfuhr. Am 8. März 2008 kam der SV Darmstadt 98, seinerzeit in großen finanziellen Nöten, nochmals nach Wörsdorf, erzielte erst in der 90. Minute den Treffer zum 2:2-Endstand.
Ohne Sponsoren und weitere Mitstreiter wäre es nicht gegangen: Es waren acht Wörsdorfer Oberliga-Jahre, die ohne entsprechenden Etat nicht möglich gewesen wären. Ein offenes Geheimnis, dass Rolf Schmidt, der auch kommunalpolitisch aktiv war, sich auch als Mäzen einbrachte, stets auf korrekte Abwicklung aller finanziellen Transaktionen achtete. Und andere überzeugte, bei der TSG einzusteigen. Hans-Jürgen Moller, Peter Klein und etliche weitere Sponsoren sorgten für die entsprechenden Mittel. Was zu so manchen Turbulenzen führte. Die Mannschaft wurde mit dem Zubringer A3 zusehends mit auswärtigen Spielern besetzt, der Zuschauerzuspruch blieb bis auf die Highlights gegen die großen Club-Namen sehr überschaubar. Es gab Wechsel auf der Trainerposition, die für Wirbel sorgten. So wurde Claus Plattek Ende August 2003 von Mäzen Hans-Jürgen Moller entlassen, der Niedernhausener Günter Mohr übernahm.
Auch mal mit zur Kabinenansprache gegangen
Rolf Schmidt, erinnert sich Jupp Dietz, sei auch mal während der Pause in die Kabine gegangen, um die Spieler in die Pflicht zu nehmen. „Das ging mir entschieden zu weit. Das habe ich ihm auch klipp und klar gesagt“, blickt Dietz zurück. Das vertrauensvolle Verhältnis zu Rolf Schmidt blieb aber stets bestehen. Ohne die Unterstützung von Kassierer Jürgen Christ und Organisator Karl-Heinz Mankel sowie etlichen weiteren treuen Mitstreitern hätte es in der Zeit in Hessens Beletage und auch danach nicht funktioniert. Und ohne seine vor zwei Jahren verstorbene Frau Ilse erst recht nicht. „Sie musste aufgrund des hohen zeitlichen Aufwands für den Fußball neben dem Beruf – besonders an den Wochenenden – auf viel gemeinsame Zeit mit ihrem Mann verzichten. Sie unterstützte ihn dennoch in allen Belangen und hielt ihm den Rücken frei“, schaut der jüngere Sohn Oliver Schmidt mit Blick auf seine Mutter zurück.
Rolf Schmidt ging seinen Weg, die TSG geht künftig neue Wege
Als die TSG über die Verbandsliga und Gruppenliga nach den langen Jahren in höheren Klassen in die Kreisoberliga abstieg, blieb Rolf Schmidt seinem Verein weiter verbunden. Über die kürzlich öffentlich gemachte Entscheidung des TSG-Vorstands mit Ralph Duell an der Spitze, ab der Saison 2026/27 konsequent auf Amateurfußball pur zu setzen und damit „die vollständige Entkopplung von Sponsorengeldern“ zu vollziehen, wurde Rolf Schmidt in Kenntnis gesetzt. „Er ist informiert und mit unserer Entscheidung fein“, sagte Ralph Duell, als die TSG ihre künftige Ausrichtung bekannt gab. Rolf Schmidt ging mit der TSG Wörsdorf konsequent seinen Weg, in Zukunft werden neue Wege beschritten. „Ein absoluter Mensch mit Stil“, sagt Markus Walter, Vorsitzender des SV Wiesbaden, der während der Wörsdorfer Hessenliga-Zeit eine Saison die B-Jugend er TSG trainierte, über Rolf Schmidt, der bei vielen anderen Wegbegleitern Respekt und Wertschätzung genoss. Die Trauerfeier findet am 17. März um 14 Uhr auf dem Friedhof in Wörsdorf statt.