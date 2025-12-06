Gerd Gempf – Foto: Privat

Nachruf – Gerd „Gerdi" Gempf Langjähriger Imbiss Betrieber beim 1.FC Schöneberg stirbt mit 89 Jahren

Mit großer Trauer, aber auch mit tief empfundener Dankbarkeit für ein langes und erfülltes Leben, nehmen wir Abschied von Gerd Gempf, in Schönberg und weit darüber hinaus besser bekannt als „Gerdi“.

Seit 1985 war Gerdi der Betreiber des Imbisses beim 1. FC Schönberg – ein Ort, der für viele weit mehr war als nur eine Essensausgabe. Ausgebildet als Elektriker, wurde sein „Imbiss am Vorarlberger Damm“ über Jahrzehnte zu einem zweiten Zuhause für unzählige Spieler, Fans, Familien und Wegbegleiter. Wer in Schönberg aufgewachsen ist oder Fußball gespielt hat, kam an ihm nie vorbei: Currywurst, Pommes, Buletten – Klassiker, die Generationen begleitet haben, immer serviert mit einem Lächeln, einem lockeren Spruch oder einem guten Rat. Jahrelang hat Gerdi die Jugend- und Herrenmannschaften verköstigt, unterstützt und motiviert. Viele verbinden noch heute prägende Erinnerungen ihrer Fußballzeit mit seinem Imbiss – und mit ihm.

Sein Spitzname „Gerdi“ steht für Herzlichkeit, Bodenständigkeit und für jemanden, der immer da war, wenn man ihn brauchte. Ein Mann, den man nicht vergisst. Ein Mensch, der ein Stück Vereinsgeschichte geprägt hat. Besonders stolz war Gerdi auf seine Familie. Dieser Nachruf basiert auf Erinnerungen und Worten seines zweiten Enkels Kevin Gempf, selbst Fußballer in der Berliner Liga beim Berliner SC, SCC, SV Tasmania und TSV Rudow.

Gerdi hinterlässt eine Lücke, die schwer zu füllen sein wird.

Doch seine Wärme, seine Geschichten und der Duft seiner legendären Imbissklassiker werden in Schönberg weiterleben. Wir werden dich nie vergessen, Gerdi