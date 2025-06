Nachruf auf unseren Kapitän Danny Abendschön**

Noch immer können wir nicht begreifen, was geschehen ist. Der Verlust von Danny trifft uns tief – es erscheint uns unwirklich und macht uns sprachlos.

Doch in all der Trauer spüren wir etwas, das uns Mut gibt: die überwältigende Anteilnahme aus der gesamten Fußballgemeinschaft. Zu wissen, dass wir in diesem Schmerz nicht allein sind, gibt uns Trost – und zeigt einmal mehr, was unseren Sport im Innersten ausmacht.