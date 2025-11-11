Nachruf: Albert Jahn ist tot

Der Alzeyer Fußball-Enthusiast Albert Jahn starb vor wenigen Tagen. Foto: Boris Korpak/p-p

Alzey. Die zweite Heimat des Alzeyers waren die Fußball-Plätze im Alzeyer Land. Er kannte sie alle, aus verschiedenen Perspektiven: Als Fußballer, als Trainer, als Funktionär, als Allrounder in Sachen Handwerk und vor allem: als Mensch. Nun ist Albert „Abi“ Jahn im Alter von 78 Jahren verstorben. Viele seiner Weggefährten werden ihn und sein ideelles Vermächtnis in Erinnerung behalten. So wie der ehemalige Schiedsrichter-Obmann des Kreises Alzey, Rolf Sickert. Der Flonheimer dürfte vielen aus dem Herzen sprechen, als er sagt: „Abi war eine Institution im Alzeyer Fußball“.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Die Alzeyer Fußball-Welt, aber auch viele, die sich sozial engagieren, trauert in diesen Tagen um Albert Jahn. Einen Menschen, der „immer da war, wenn man Hilfe brauchte. Und bei dem es nichts gab, was er nicht konnte“, wie der 87 Jahre alte Sickert berührt schildert. Vier Jahrzehnte hatte er engen Kontakt mit dem umtriebigen Jahn, der sich als Schiedsrichter, Trainer und Funktionär bei Vereinen wie dem TSV Wonsheim, TV Albig, Spvgg. Siefersheim, SW Mauchenheim oder RWO Alzey engagierte.

Historischer Erfolg beim „Wanderschild-Wettbewerb“ Besonders stolz war der frühere Mitarbeiter des Kataster- und Vermessungsamts auf einen Erfolg: Er trug dazu bei, dass die ehemalige Jugendkreisauswahl den damaligen „Wanderschild-Wettbewerb“ gewann. Es war nach seinen Worten das einzige Mal, dass sich der kleine Fußball-Kreis Alzey in der langen Geschichte des inzwischen eingestellten Wettbewerbs gegen die starke Verbandskonkurrenz behaupten konnte. Zum 41. Jahrestag dieses Ereignisses organisierte er ein Wiedersehen mit allen Beteiligten, die seinerzeit dabei waren.