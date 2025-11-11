Nachruf: Albert Jahn ist tot

Alzey. Die zweite Heimat des Alzeyers waren die Fußball-Plätze im Alzeyer Land. Er kannte sie alle, aus verschiedenen Perspektiven: Als Fußballer, als Trainer, als Funktionär, als Allrounder in Sachen Handwerk und vor allem: als Mensch. Nun ist Albert „Abi“ Jahn im Alter von 78 Jahren verstorben. Viele seiner Weggefährten werden ihn und sein ideelles Vermächtnis in Erinnerung behalten. So wie der ehemalige Schiedsrichter-Obmann des Kreises Alzey, Rolf Sickert. Der Flonheimer dürfte vielen aus dem Herzen sprechen, als er sagt: „Abi war eine Institution im Alzeyer Fußball“.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Die Alzeyer Fußball-Welt, aber auch viele, die sich sozial engagieren, trauert in diesen Tagen um Albert Jahn. Einen Menschen, der „immer da war, wenn man Hilfe brauchte. Und bei dem es nichts gab, was er nicht konnte“, wie der 87 Jahre alte Sickert berührt schildert. Vier Jahrzehnte hatte er engen Kontakt mit dem umtriebigen Jahn, der sich als Schiedsrichter, Trainer und Funktionär bei Vereinen wie dem TSV Wonsheim, TV Albig, Spvgg. Siefersheim, SW Mauchenheim oder RWO Alzey engagierte.
Besonders stolz war der frühere Mitarbeiter des Kataster- und Vermessungsamts auf einen Erfolg: Er trug dazu bei, dass die ehemalige Jugendkreisauswahl den damaligen „Wanderschild-Wettbewerb“ gewann. Es war nach seinen Worten das einzige Mal, dass sich der kleine Fußball-Kreis Alzey in der langen Geschichte des inzwischen eingestellten Wettbewerbs gegen die starke Verbandskonkurrenz behaupten konnte. Zum 41. Jahrestag dieses Ereignisses organisierte er ein Wiedersehen mit allen Beteiligten, die seinerzeit dabei waren.
Noch vor wenigen Wochen war Albert Jahn zu Gast beim VG-Turnier Alzey-Land, ausgerichtet vom TV Albig. Auf dem Platz, auf dem er Anfang der 80er Jahre als 33-Jähriger seine Trainerlaufbahn startete und mit dem er sich sehr verbunden fühlte. Und wo er auch sehr wertgeschätzt wird, wie der Zweite Vorsitzende, Wilfried Best, erzählt: „Albert hat unsere Mannschaft 1980 übernommen und direkt in die A-Klasse geführt. Er war ein echter Motivator, einer, der es echt drauf hatte. Spielersitzungen mit ihm, legendär. Genauso wie die Weihnachtsfeiern“. Seine schönste Zeit als aktiver Fußballer, so bekannte sich Albert Jahn selbst, hatte er in Siefersheim.
Kameradschaft hatte große Bedeutung für Albert Jahn. Er lebte sie. Genauso wie die Hilfsbereitschaft. In einigen Vereinsheimen und auf einigen Sportplätzen griff er selbst zum Werkzeug, kreierte, reparierte und pflegte aus innerem Antrieb und ohne viele Worte. Keine Worte machte er um seine Herzerkrankung, derentwegen er in den zurückliegenden Jahren häufiger im Krankenhaus war. Ihr erlag er nun.
Der Deutsche Fußball-Bund würdigte Albert Jahns Verdienste 1998, als er den damaligen Vorsitzenden des TSV Wonsheim mit dem Ehrenamtspreis auszeichnete. Mit der Ehrennadel dankte das Land dem Idealisten, der sich auch als Organisator von Benefizveranstaltungen verdient machte. Den 1. FC Kaiserslautern unterstützte Jahn mehrfach als Volunteer bei Länderspielen zwischen Deutschland und Paraguay, Armenien, Australien und Aserbaidschan. Das nur stellvertretend für die vielen Aktivitäten des Alzeyers, der wusste, was er wollte. Der aber auch immer akzeptieren konnte, wenn sich seine Pläne nicht realisieren ließen.