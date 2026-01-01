Nachreiner, Laurito, Binder, Schlauderer & Co. kicken für guten Zweck Die Einnahmen des AH-Turnier des ATSV Kelheim gehen an eine in eine Notlage geratene Familie

Einige Ex-Profis laufen am Freitagabend in der runderneuten Halle des ATSV Kelheim auf, in der das populäre Hallenturnier nach dreijähriger Renovierungspause wieder ausgetragen wird. Beim AH-Turnier laufen im Team "Bananenflanke" eine Reihe ehemaliger Zweitliga-Cracks wie Jahn-Kultspieler Sebastian Nachreiner, 2011er-Aufstiegsheld André Laurito oder SSV-Dauerbrenner Stefan Binder auf. Klangvolle Namen sind auch die Lokalmatadoren Tobias Schlauderer, Jürgen Schmid, Jim-Patrick Müller und Nico Beigang, die ebenfalls eine erfolgreiche Jahn-Vergangenheit vorweisen können.

Insgesamt wetteifern am Freitagabend zehn Mannschaften um den Siegerpokal. Hoch einzuschätzen sind auch die Teams des TV Riedenburg, SV Ihrlerstein, ATSV Kelheim und TSV Langquaid, bei denen viele Akteure mitmischen werden, die in ihren Glanzzeiten auf Bezirks- oder gar Verbandsebene aktiv waren.





"Im Vordergrund steht jedoch der Spendengedanke. Es wird unter anderem wieder ein Originaltrikot versteigert, diesmal vom FC Augsburg mit den Unterschriften aller Bundesligaspieler. Die Eintrittsgelder und die Spendenbox gehen zu 100 Prozent weiter. Zusätzlich wurde ein Spendenkonto eingerichtet: DE64 7505 1565 0011 6470 39 – Sparkasse Kelheim, bei der alle Einnahmen an die betroffene Familie aus Painten gehen", lässt ATSV-Abteilungsleiter Christian Gottschalk wissen.





Am Samstag (Gruppe A und B) und Sonntag (C und D) geht dann die Vorrunde des Herrenbewerbs über die Bühne. Aus den vier Vierergruppen kommen die jeweils beiden erstplatzierten Mannschaften in die Endrunde.'



Gruppe A: ATSV Kelheim I, FC Kelheim, SV Saal, TSV Abensberg

Gruppe B: TV Riedenburg, SC Kelheim, SpVgg Kapfelberg, TSV Neustadt/Donau

Gruppe C: ATSV Kelheim II, SG Painten, SG WiBiKi, SpVgg Weltenburg

Gruppe D: SV Töging, SV Kelheimwinzer, SV Ihrlerstein, FC Wackerstein