"Nachlegen ist Pflicht" für Bruckmühl im Kellerduell gegen Ebersberg

Der SV Bruckmühl wird erstmals im neuen Heimtrikot auflaufen. – Foto: SV Bruckmühl

Heimspiel-Wochenende beim SV Bruckmühl: Die Erste eröffnet mit dem richtungsweisenden Heimspiel gegen den TSV Ebersberg am Freitag den 22. Spieltag der Bezirksliga.

Denn ab 19 Uhr gastiert mit dem TSV Ebersberg der ehemals Tabellenletzte der Bezirksliga Ost im Mangfallstadion. Dementsprechend richtungsweisend ist die Begegnung für den SVB. Die Gäste gaben erst mit dem Punktgewinn im Nachholspiel gegen den TSV Ampfing unter der Woche vorerst wieder die rote Laterne an den TSV Siegsdorf ab.

Bruckmühl – Der SV Bruckmühl fuhr am vergangenen Spieltag beim TSV Ampfing den ersten Punkt im neuen Jahr im Kampf um den Nicht-Abstieg ein. Am Freitag wartet auf die Mannschaft rund um Kapitän Patrick Kunze das vielleicht bisher wichtigste Spiel der Saison im Rahmen der „Mission Klassenerhalt“.

Trainer Mike Probst fand nach dem torlosen Remis im Isental am vergangenen Wochenende klare Worte für die Bedeutung der nächsten Partie aus SVB-Sicht: „Wir müssen nachlegen, am besten dreifach - das ist Pflicht auf diesen einen Punkt drauf.“

SV Bruckmühl läuft erstmals im neuen Heimtrikot auf

Bruckmühl holte in der laufenden Saison überwiegend vor heimischem Publikum seine Punkte. Nur drei von zehn Spiele im Mangfallstadion wurden verloren. Diese Heimstärke soll im Abstiegskampf zum entscheidenden Trumpf werden – und das im neuen Trikot. Patrick Kunze, Maximilian Gürtler & Co. werden die selbst erstellten Unikate in Rot und Weiß, die vor zwei Wochen präsentiert worden sind, am Freitag erstmals tragen.

Mit 16 Punkten aus bisher 21 absolvierten Partien rutschte Ebersberg zuletzt auf den letzten Rang, überholte das neue Schlusslicht TSV Siegsdorf liegt jedoch am Dienstagabend aufgrund der besseren Tordifferenz.

TSV Ebersberg erst mit einer Punkteteilung

Ebersberg startete mit einem Sieg beim 4:3-Torspektakel gegen den TSV Zorneding ins Frühjahr. Danach gab es jedoch zwei knappe Niederlagen gegen den FC Töging und den SV Miesbach. Der Mini-Negativlauf endete beim 1:1 gegen den TSV Ampfing vor wenigen Tagen.

Beim Blick auf die Statistik der Eber fallen gleich mehrere Dinge auf. Besonders ist: Der Aufsteiger spielte unter der Woche im 21. Spiel zum ersten Mal Remis. Jedes Spiel der 20 Partien zuvor wurde entweder gewonnen oder verloren.

TSV Ebersberg ist durchaus offensivstark

Die Gäste aus Ebersberg holten fünf Siege – genauso viele wie Bruckmühl – verloren jedoch bereits 15 Mal – mit Abstand der Tiefstwert der Liga. Die Achillesferse des letztjährigen Kreisliga-Meisters ist dabei eindeutig die Defensive. Das Team von Trainer Michael Hieber kassierte bereits 57 Gegentreffer.

Gewarnt muss der SVB, der aber eine Partie weniger absolviert hat, zugleich jedoch vor der Offensive sein. Ebersberg stellt mit 32 Treffern den siebtbesten Angriff der Liga. Die trotz der aktuellen Tabellensituation vorhandene Qualität des TSV bekam Bruckmühl selbst im Hinspiel zu Spüren.

SV Bruckmühl kann sich mit Heimsieg absetzen

Am 6. Spieltag musste sich das Probst-Team nach anfänglicher Führung mit 1:3 geschlagen geben. Nun soll es im Rückspiel die Revanche und drei wichtige Zähler im Abstiegskampf geben.

Mit dem ersten Dreier im neuen Jahr und Mithilfe der Konkurrenz würde der SVB die Relegationsplätze verlassen und den Vorsprung auf den einzigen direkten Abstiegsplatz auf acht Zähler ausbauen. Bei einer Niederlage dagegen wären die Rot-Weißen noch tiefer als eh schon im Abstiegskampf gefangen.

SV Bruckmühl II überrascht gegen Zweiten SV Nußdorf

Die Flutlichtpartie ist der Auftakt für ein Dreierheimspielwochenende der Herren. Die „Zwoate“ begrüßt im Rahmen der Englischen Woche am frühen Samstagnachmittag ab 14 Uhr Tabellenführer ASV Au auf dem Bruckmühler Sportgelände.

Nach der 2:3-Niederlage im Kellerduell beim WSV Samerberg beim verspäteten Jahresauftakt stand für das Team von Trainerduo Erich Dreher und Charly Kunze am Mittwoch das Nachholspiel gegen den SV Nußdorf auf dem Programm.

Vier Tore in den ersten zehn Minuten

Dort gelang der Mannschaft rund um Kapitän Marius Rotter gegen den Tabellenzweiten eine faustdicke Überraschung im Abstiegskampf. Der SVB II entschied das Sieben-Tore-Spektakel vor heimischem Publikum schlussendlich für sich und holte damit drei extrem wichtige Punkte.

Im Besonderen die Anfangsphase hatte es in sich. Nur wenige Sekunden nach dem Anpfiff eroberte Patrick Gigla den Ball und traf mit einem Flachschuss auf Höhe des Sechzehners zur frühen Führung. Im direkten Gegenzug glich Nußdorf aus. Ein Kopfball nach einer Hereingabe landete an der Latte. Den Abpraller grätschte Thomas Baumgartner über die Linie.

SV Bruckmühl gewinnt Partie nach der Pause

Fünf Zeigerumdrehungen später brachte Johannes Brendle den SVB wieder in Front. Der Stürmer wurde bei einer Klärungsaktion nach einer Ecke angeköpft. Der Ball landete in den Maschen. Doch damit nicht genug. Nicht einmal zehn Minuten waren gespielt, da besorgte Maximilian Bauer vom Punkt den Ausgleich. Rotter hatte seinen Gegenspieler bei einem Eckball zu Fall gebracht.

Nach der Pause schossen Gigla und der eingewechselte Lukas Steiner für eine zwischenzeitliche Zwei-Tore-Führung. Der Stürmer krönte seinen 100. Herren-Pflichtspieleinsatz mit einem Doppelpack als er eine Flanke von Maximilian Schemkes einköpfte. Steiner setzte sich rund 20 Minuten später nach einem Befreiungsschlag von Lars Hänisch im Strafraum durch und fixierte damit den Sieg, auch wenn die Gäste in der Schlussphase durch Adrian Bogner noch einmal verkürzen konnten.

Rückrunden-Auftakt für SV Bruckmühl III am Samstag

Morgen, 14:00 Uhr SV Bruckmühl SV Bruckmühl II ASV Au ASV Au 14:00 PUSH

Schlussendlich vergaben beide Teams, aber vor allem die Hausherren, noch mehrere aussichtsreiche Angriffe. So brachte der SVB die knappe Führung über die Zeit. Bereits am Samstag steht ab 14 Uhr das nächste Heimduell mit einem Kreisklassen-Topteam an. Dieses Mal gastiert Spitzenreiter ASV Au im Mangfallstadion.

Im Anschluss steht ab 16:30 Uhr der Rückrunden-Auftakt der Dritten in der C-Klasse an. Hierbei gastieren die LR Kolbermoor/Young Boys Rosenheim. Im Hinspiel konnte der SVB III den bisher einzigen Saisonsieg einfahren. (Alexander Nikel)