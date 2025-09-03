"Nachlässigkeiten, die in der Häufigkeit nicht passieren dürfen"

Ordentlicher Start, verdiente Führung

Die Anfangsphase gehörte zunächst den Gästen aus Hollenbach. Die Mannschaft startete kontrolliert, fand schnell Zugriff auf das Spiel und hielt die Gastgeber vom eigenen Strafraum fern. „Wir sind eigentlich ordentlich ins Spiel reingekommen, hatten am Anfang viel Kontrolle, ohne wirklich zwingend zu werden“, erklärte Schenker. Dennoch deuteten sich in dieser Phase auch erste Unsicherheiten an, als Bissingen zu vereinzelten Abschlüssen kam.

In der 31. Minute folgte dennoch der Führungstreffer: Inas Music setzte sich nach einer starken Einzelaktion gegen mehrere Gegenspieler durch und vollendete aus kurzer Distanz zum 0:1. „Music macht das toll, lässt den Spieler im Sechzehner aussteigen“, lobte der Coach seinen Angreifer.

Leistungsabfall nach der Pause

Die deutlichen Worte in der Halbzeitpause fruchteten nicht. „Ich habe in der Pause versucht, der Mannschaft klarzumachen, dass diese Leistung nicht reichen wird, um das Spiel zu gewinnen“, berichtete Schenker. Doch auf dem Platz zeigte sich ein anderes Bild: Hollenbach verlor den Zugriff, spielte fahrig und fehlerhaft.

Nur acht Minuten nach Wiederanpfiff bestrafte Bissingen diesen Leistungsabfall. Emre Yalcin traf in der 53. Minute zum 1:1-Ausgleich. „Die ersten fünf Minuten nach der Pause waren wirklich schwach“, ärgerte sich Schenker.

Torwart verhindert Schlimmeres

In der Folge rettete vor allem Torhüter Nico Purtscher den Gästen den Punkt. Immer wieder war er bei gefährlichen Bissinger Angriffen zur Stelle, gewann mehrere Eins-gegen-eins-Duelle und hielt so das Unentschieden fest. „Wir können heute sehr glücklich sein mit dem einen Punkt und uns vor allem bei unserem Torwart Nico Purtscher bedanken“, betonte Schenker.

Fehler über Fehler

Was Hollenbach nach dem Seitenwechsel zeigte, war für den Trainer nicht zu akzeptieren. „Wir haben unterm Strich viel zu viele kleine technische Fehler gehabt, sei es bei der Ballannahme, im Passspiel, in der Konzentration, in der Abstimmung, in der Kommunikation miteinander“, analysierte Schenker schonungslos.

Die Probleme ziehen sich durch die bisherigen Spiele: Gute Phasen wechseln sich mit unerklärlichen Einbrüchen ab. „Momentan bekommen wir es nicht hin, Konstanz in unsere Qualität oder in unser Spiel reinzubringen“, fasste Schenker zusammen.

Keine Frage der Einstellung

Am Einsatz seiner Spieler zweifelt der Coach nicht. „Das liegt gar nicht daran, dass wir nicht kämpfen, nicht laufen und versuchen, alles zu geben“, stellte Schenker klar. „Aber es fehlt einfach die Konstanz in der Qualität.“

Zu viele ungenaue Zuspiele und misslungene Annahmen verhinderten ein geordnetes Offensivspiel. „Das sind Nachlässigkeiten, die in der Häufigkeit nicht passieren dürfen“, mahnte der Trainer.

Blick auf das nächste Spiel

Am kommenden Samstag steht das Heimspiel gegen den 1. FC Normannia Gmünd auf dem Programm. „Die werden uns auf dem ganzen Platz jagen“, warnt Schenker.

Die Botschaft an seine Mannschaft ist eindeutig: „Wenn wir da nicht sauber im Passspiel oder in der Ballannahme sind, dann werden wir permanent hinterherlaufen, Zweikämpfe verlieren und werden es ganz, ganz schwer haben.“

Hoffnung auf eine Reaktion

Trotz der Enttäuschung von Bissingen blickt Schenker optimistisch nach vorn. „Ich bin zuversichtlich, wie es bisher in der Saison war, dass nach einer schwachen Partie meistens dann schon die nächste gute Partie folgt“, so der Coach. Ziel ist es, vor heimischem Publikum nicht nur eine bessere Leistung zu zeigen, sondern auch die drei Punkte einzufahren.

Tabellensituation bleibt angespannt

Mit acht Punkten aus sechs Spielen steht Hollenbach derzeit im Mittelfeld der Tabelle. Ein Sieg gegen Gmünd wäre ein wichtiger Schritt, um sich weiter von den Abstiegsplätzen zu distanzieren und den Anschluss an das obere Drittel zu halten.

Ausblick

Das 1:1 in Bissingen war für den FSV Hollenbach ein bitterer Dämpfer. Während die Einstellung stimmte, fehlte es an Präzision, Ruhe und Konstanz. „Wir müssen Konstanz in unsere Leistung bringen, was die Qualität angeht“, fordert Schenker. Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich am Samstag – dann muss der FSV beweisen, dass er aus seinen Fehlern gelernt hat.