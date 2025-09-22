Nachklapp: SpVgg. Buchenbach trotzt der Unterzahl und Rückstand

Kevin Garnelis und Klaus Zitzelsberger, die Aufstiegstrainer der SpVgg. Buchenbach, haben sich von dem Verein verabschiedet. Erst einmal haben Samuel Lais und Tamas Kees die Übungsleitung übernommen und holten beim FC Freiburg-St. Georgen in Unterzahl und nach einem 2:4-Rückstand noch ein Remis. Der Freiburger FC II hat den formstarken Oberriedern die erste Niederlage beigefügt.

Die Aufstiegstrainer der SpVgg. Buchenbach, Kevin Garnelis und Klaus Zitzelsberger, haben ihr Amt vor dem dritten Spieltag zur Verfügung gestellt. Vorerst haben die Spieler Samuel Lais und Tamas Kees das Training übernommen. Ihre Mannschaft nahm beim FC Freiburg-St. Georgen ein Remis (4:4) mit, obwohl sie eine gesamte Halbzeit in Unterzahl bestritt und mit 2:4 in Rückstand geriet. „In der ersten Halbzeit waren wir am Drücker“, fand Tamas Kees. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Der Freiburger FC II landete gegen die SF Oberried einen 4:2-Heimerfolg, auch dank Unterstützung aus dem Landesliga-Kader und von den A-Junioren. „Wir wollen generell auf eine Mischung aus Spielern der ersten Mannschaft, unserer Oberliga-Junioren und der U23 setzen“, erklärte Trainer Jacob Heinze. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

SV Endingen: Baransel Yurttas sorgt für mehr Stabilität

Der SV Endingen musste sich gegen Ballrechten-Dottingen mit einem 1:1 begnügen. Florian Metzinger vom Spielertrainer-Team sagte: „Wir haben uns in den ersten zehn Minuten schwergetan, da kam Dottingen zu einer guten Torchance. Aber danach haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen und dominiert. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Eigentor besiegelt Köndringer Heimsieg

Karsten Kranzer, der Spielertrainer des TV Köndringen, bezeichnete den 2:0-Erfolg über Ihringen/Wasenweiler als hochverdient: „Wir waren in der ersten Halbzeit klar besser, haben gut gestanden und hatten drei, vier Hochkaräter zur Führung.“ Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.

Manuel Dick: „Es stand immer Spitz auf Knopf“

Die SG Simonswald/Obersimonswald setzte sich mit 3:2 gegen den Ex-Landesligisten FV Herbolzheim durch. Die SG ging bereits in der siebten Minute durch einen Handelfmeter in Führung. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.