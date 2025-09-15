Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
FFC-Coach Mohamed Daoudi – Foto: Daniel Thoma
Nachklapp: Ex-FFC-Spieler entreißt dem Freiburger FC den Sieg
Ali Al Maanaqi wird zum Gamechanger für den Bahlinger SC II in der Fußball-Landesliga.
Der FSV RW Stegen verliert gegen Binzen zwei Punkte.
Nach früher Führung unterliegt der Freiburger FC in Bahlingen mit 1:2. Der FSV Rot-Weiß Stegen muss in der Nachspielzeit gegen Binzen einen umstrittenen Elfmeter zum 1:1 hinnehmen. Der SV Mundingen bereitet mit dem Auswärtserfolg in Lörrach den Boden für das Heimderby.