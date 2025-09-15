 2025-09-15T13:56:57.594Z

Allgemeines
FFC-Coach Mohamed Daoudi
FFC-Coach Mohamed Daoudi – Foto: Daniel Thoma

Nachklapp: Ex-FFC-Spieler entreißt dem Freiburger FC den Sieg

Ali Al Maanaqi wird zum Gamechanger für den Bahlinger SC II in der Fußball-Landesliga.

Verlinkte Inhalte

LL Südbaden - 2
Bahlinger SC II
Lörrach-Br.
Tiengen
Stegen

Der FSV RW Stegen verliert gegen Binzen zwei Punkte.

Nach früher Führung unterliegt der Freiburger FC in Bahlingen mit 1:2. Der FSV Rot-Weiß Stegen muss in der Nachspielzeit gegen Binzen einen umstrittenen Elfmeter zum 1:1 hinnehmen. Der SV Mundingen bereitet mit dem Auswärtserfolg in Lörrach den Boden für das Heimderby.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.

Aufrufe: 015.9.2025, 22:09 Uhr
Jürg Schmidt (BZ)Autor