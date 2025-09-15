 2025-09-15T13:56:57.594Z

Beim FC Heitersheim verlief der Start enorm schleppend. – Foto: Daniel Thoma

Nachklapp: Dritte Niederlage im dritten Spiel für den FC Heitersheim

Dämpfer für Simonswald/Obersimonswald in der Fußball-Bezirksliga. Der FC Heitersheim entrichtet weiterhin viel Lehrgeld.

Ihringen/Wasenweiler behauptet sich gegen Freiburg-St. Georgen.

Im dritten Saisonspiel kassierte Aufsteiger FC Heitersheim bereits die dritte deutliche Niederlage. Diesmal gingen die Malteserstädter beim SV Au-Wittnau mit 1:6 unter. Trainer Daniel Kreisl kennt vielfältige Gründe für den aktuellen Negativtrend. An vorderster Stelle steht, dass Heitersheim derzeit auf mehrere verletzte oder urlaubende Spieler verzichten muss. "Da muss man als Trainer schon dreimal schlucken", sagte Kreisl. "Bei unserem kleinen Kader ist es schwierig, die Leistungsträger zu ersetzen.

