 2026-03-13T07:45:35.464Z

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Nachholtermin steht frühzeitig fest

MTV Wolfenbüttel tritt am Ostermontag beim TSV Wetschen an

von red · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rein

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Oberliga Niedersachs.
Wetschen
MTV Wolfenb.

Nur wenige Tage nach der kurzfristigen Spielabsage ist die Partie des MTV Wolfenbüttel beim TSV Wetschen neu angesetzt worden. Bereits am Ostermontag soll das Duell nachgeholt werden.

Schnelle Neuansetzung nach Absage

Die Oberliga-Partie zwischen dem MTV Wolfenbüttel und dem TSV Wetschen ist kurzfristig neu terminiert worden. Wie nun feststeht, wird das ursprünglich ausgefallene Spiel am Ostermontag, 6. April, um 15 Uhr nachgeholt.

Damit reagierten die Verantwortlichen zügig auf die Absage, die erst am Morgen des eigentlichen Spieltags erfolgt war.

Unbespielbarer Platz als Ursache

Das Duell hätte ursprünglich am vergangenen Samstag stattfinden sollen, musste jedoch aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt werden. Der Platz an der Bruchstraße war nach Angaben der Gastgeber nicht bespielbar.

Die Entscheidung fiel kurzfristig und ließ beiden Mannschaften keine Möglichkeit mehr zur sportlichen Austragung.

Neue Chance im Saisonendspurt

Mit der schnellen Neuansetzung rückt die Begegnung nun in eine entscheidende Phase der Saison. Für den MTV Wolfenbüttel bietet sich am Ostermontag die Gelegenheit, wichtige Punkte im weiteren Verlauf der Spielzeit zu sammeln.