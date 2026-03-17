Nachholtermin steht frühzeitig fest

Nur wenige Tage nach der kurzfristigen Spielabsage ist die Partie des MTV Wolfenbüttel beim TSV Wetschen neu angesetzt worden. Bereits am Ostermontag soll das Duell nachgeholt werden.
Die Oberliga-Partie zwischen dem MTV Wolfenbüttel und dem TSV Wetschen ist kurzfristig neu terminiert worden. Wie nun feststeht, wird das ursprünglich ausgefallene Spiel am Ostermontag, 6. April, um 15 Uhr nachgeholt.
Damit reagierten die Verantwortlichen zügig auf die Absage, die erst am Morgen des eigentlichen Spieltags erfolgt war.
Das Duell hätte ursprünglich am vergangenen Samstag stattfinden sollen, musste jedoch aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt werden. Der Platz an der Bruchstraße war nach Angaben der Gastgeber nicht bespielbar.
Die Entscheidung fiel kurzfristig und ließ beiden Mannschaften keine Möglichkeit mehr zur sportlichen Austragung.
Mit der schnellen Neuansetzung rückt die Begegnung nun in eine entscheidende Phase der Saison. Für den MTV Wolfenbüttel bietet sich am Ostermontag die Gelegenheit, wichtige Punkte im weiteren Verlauf der Spielzeit zu sammeln.