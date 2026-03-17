Nachholtermin steht frühzeitig fest MTV Wolfenbüttel tritt am Ostermontag beim TSV Wetschen an von red · Heute, 18:50 Uhr · 0 Leser

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Nur wenige Tage nach der kurzfristigen Spielabsage ist die Partie des MTV Wolfenbüttel beim TSV Wetschen neu angesetzt worden. Bereits am Ostermontag soll das Duell nachgeholt werden.

Schnelle Neuansetzung nach Absage Die Oberliga-Partie zwischen dem MTV Wolfenbüttel und dem TSV Wetschen ist kurzfristig neu terminiert worden. Wie nun feststeht, wird das ursprünglich ausgefallene Spiel am Ostermontag, 6. April, um 15 Uhr nachgeholt. Damit reagierten die Verantwortlichen zügig auf die Absage, die erst am Morgen des eigentlichen Spieltags erfolgt war.

Unbespielbarer Platz als Ursache Das Duell hätte ursprünglich am vergangenen Samstag stattfinden sollen, musste jedoch aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt werden. Der Platz an der Bruchstraße war nach Angaben der Gastgeber nicht bespielbar. Die Entscheidung fiel kurzfristig und ließ beiden Mannschaften keine Möglichkeit mehr zur sportlichen Austragung.