Nachholtermin für das Spiel in der Regionalliga steht fest

Gestern Abend wurde das eigentlich für heute geplante Spiel der Regionalliga Südwest zwischen der TSG Balingen und der SG Sonnenhof Großaspach abgesagt. Grund: Unbespielbarkeit des Platzes. Heute nun wurde die Partie neu angesetzt. Am Dienstag, 25.11.2025, um 19 Uhr soll das württembergische Duell nachgeholt werden. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit.
18. Spieltag
Fr., 21.11.25 19:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Sandhausen
Fr., 21.11.25 19:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - TSV Steinbach Haiger
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - Bahlinger SC
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SG Barockstadt Fulda Lehnerz
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FC 08 Homburg
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - FSV Mainz 05 II
Sa., 22.11.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bayern Alzenau
So., 23.11.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SGV Freiberg
Di., 25.11.25 19:00 Uhr TSG Balingen - SG Sonnenhof Großaspach
19. Spieltag
Fr., 28.11.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC-Astoria Walldorf
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - FSV Frankfurt
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - TSG Balingen
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - TSV Schott Mainz
Sa., 29.11.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - Kickers Offenbach
So., 30.11.25 14:00 Uhr SV Sandhausen - SV Stuttgarter Kickers
So., 30.11.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - SC Freiburg II
So., 30.11.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Eintracht Trier 05
So., 30.11.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - KSV Hessen Kassel
20. Spieltag
Fr., 05.12.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 II
Fr., 05.12.25 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Steinbach Haiger
Fr., 05.12.25 19:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Stuttgarter Kickers
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SG Sonnenhof Großaspach
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - Bayern Alzenau
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Sandhausen
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - FC 08 Homburg
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - SGV Freiberg
Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSG Balingen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz