Nachholtermin für das Spiel in der Regionalliga steht fest

Gestern Abend wurde das eigentlich für heute geplante Spiel der Regionalliga Südwest zwischen der TSG Balingen und der SG Sonnenhof Großaspach abgesagt. Grund: Unbespielbarkeit des Platzes. Heute nun wurde die Partie neu angesetzt. Am Dienstag, 25.11.2025, um 19 Uhr soll das württembergische Duell nachgeholt werden. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit.

Das sind die Spiele in der Regionalliga Südwest bis zur Winterpause:

18. Spieltag

Fr., 21.11.25 19:00 Uhr FSV Frankfurt - SV Sandhausen

Fr., 21.11.25 19:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - TSV Steinbach Haiger

Sa., 22.11.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - Bahlinger SC

Sa., 22.11.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 22.11.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FC 08 Homburg

Sa., 22.11.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - FSV Mainz 05 II

Sa., 22.11.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bayern Alzenau

So., 23.11.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SGV Freiberg

Di., 25.11.25 19:00 Uhr TSG Balingen - SG Sonnenhof Großaspach



19. Spieltag

Fr., 28.11.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FC-Astoria Walldorf

Sa., 29.11.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - FSV Frankfurt

Sa., 29.11.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - TSG Balingen

Sa., 29.11.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - TSV Schott Mainz

Sa., 29.11.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - Kickers Offenbach

So., 30.11.25 14:00 Uhr SV Sandhausen - SV Stuttgarter Kickers

So., 30.11.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - SC Freiburg II

So., 30.11.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Eintracht Trier 05

So., 30.11.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - KSV Hessen Kassel



20. Spieltag

Fr., 05.12.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - FSV Mainz 05 II

Fr., 05.12.25 19:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - TSV Steinbach Haiger

Fr., 05.12.25 19:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - Bayern Alzenau

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV Sandhausen

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - FC 08 Homburg

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - SGV Freiberg

Sa., 06.12.25 14:00 Uhr TSG Balingen - SG Barockstadt Fulda Lehnerz