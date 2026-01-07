 2025-12-17T10:26:01.779Z

Nachholtermin für abgesagte Partie steht

MTV Wolfenbüttel tritt am 2. April bei Lupo Martini Wolfsburg an

Der ursprünglich für den 23. November geplante Rückrundenauftakt des MTV Wolfenbüttel bei Lupo Martini Wolfsburg konnte nicht stattfinden. Grund war ein gefrorener Kunstrasenplatz, der ein reguläres Spiel unmöglich machte.

Neuer Termin am Osterwochenende

Die Vereine haben nun einen Nachholtermin vereinbart: Die Partie wird am Gründonnerstag, 2. April, um 18:30 Uhr nachgeholt. Damit fällt das Spiel in eine ansonsten spielfreie Phase für die Wolfenbütteler, die unter Trainer Deniz Dogan auf ihren ersten Einsatz im April warten.

MTV kämpft um Tabellenplätze

Der MTV Wolfenbüttel belegt derzeit in der Oberliga-Tabelle den 13. Platz mit 15 Punkten aus 16 Spielen (4 Siege, 3 Unentschieden, 9 Niederlagen) und einem Torverhältnis von 20:32. Damit liegt das Team zwar vor Lupo Martini Wolfsburg (Platz 15, 6 Punkte), aber weiterhin in der unteren Tabellenhälfte.

Finaler Spielplan steht im Januar

Der endgültige Spielplan der Oberliga-Rückrunde wird am 25. Januar beim Staffeltag festgelegt. Teammanager Lars Pape betont, dass alle Termine dann verbindlich fixiert werden.

