 2026-07-03T10:03:46.518Z

Vereinsnachrichten

Nachholtermin Badische Ü-Meisterschaft am 06.07.26

von Simone Wein · Gestern, 23:48 Uhr · 0 Leser

Nachdem der ursprünglich geplante Termin aufgrund der hohen Temperaturen abgesagt werden musste, finden die Badischen Ü-Meisterschaften nun am Montag, 06. Juli 2026, beim FV Ettlingenweier statt.

Da nicht alle ursprünglich gemeldeten Mannschaften am Nachholtermin teilnehmen können, wurden die Spielpläne entsprechend angepasst.

Spielplan Ü32

19:00 Uhr
FV Ettlingenweier – FC Heidelsheim

Spielplan Ü40

19:00 Uhr
FV Ettlingenweier – FV Viktoria Ubstadt

20:00 Uhr
TSV Rettigheim – Verlierer aus Spiel 1
(Bei einem Unentschieden in Spiel 1 wird der Gegner des TSV Rettigheim per Losentscheid durch den Schiedsrichter ermittelt.)

21:00 Uhr
TSV Rettigheim – Sieger aus Spiel 1

Der FV Ettlingenweier freut sich kurzfristig als Gastgeber eines Teils der Badischen Ü-Meisterschaften zu sein, und lädt alle Fußballfreunde herzlich ein. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

Wir freuen uns auf viele Zuschauer und die tatkräftige Unterstützung unserer Mannschaften.