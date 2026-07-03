Nachholtermin Badische Ü-Meisterschaft am 06.07.26

Da nicht alle ursprünglich gemeldeten Mannschaften am Nachholtermin teilnehmen können, wurden die Spielpläne entsprechend angepasst.

Nachdem der ursprünglich geplante Termin aufgrund der hohen Temperaturen abgesagt werden musste, finden die Badischen Ü-Meisterschaften nun am Montag, 06. Juli 2026, beim FV Ettlingenweier statt.

20:00 Uhr

TSV Rettigheim – Verlierer aus Spiel 1

(Bei einem Unentschieden in Spiel 1 wird der Gegner des TSV Rettigheim per Losentscheid durch den Schiedsrichter ermittelt.)

21:00 Uhr

TSV Rettigheim – Sieger aus Spiel 1

Der FV Ettlingenweier freut sich kurzfristig als Gastgeber eines Teils der Badischen Ü-Meisterschaften zu sein, und lädt alle Fußballfreunde herzlich ein. Für das leibliche Wohl ist selbstverständlich gesorgt.

Wir freuen uns auf viele Zuschauer und die tatkräftige Unterstützung unserer Mannschaften.