Nachholspieltag: Lichtenrade fordert Stern 1900 II im Topspiel

Der 16. Spieltag der Bezirksliga Staffel 1 wird nachgeholt.
Der Nachholspieltag wird mit einem echten Topspiel eröffnet. Stern 1900 II hat am vergangenen Wochenende die Tabellenführung verloren, Gegner Lichtenrade liegt nur noch vier Zähler hinter den Steglitzern.
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Bei der Partie Viktoria Mitte gegen BW Spandau treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Dennoch ist die Ausgangslage unterschiedlich. BW Spandau hat mit 26 Punkten auf dem Konto schon ordentlich Vorsprung nach unten. Viktoria Mitte steht mit vier Zählern weniger zwar tabellarisch gut dar, doch der Abstand nach unten ist nur gering.
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Am Sonntag folgen die restlichen Spiele. Gestartet wird mit der Partie Johannisthal II gegen Lichtenberg 47 II. Die Gäste stehen im gesicherten Mittelfeld, während Johannisthal im Abstiegskampf steckt. Nach zwei Siegen in Folge wollen die Hausherren erneut nachlegen.
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Dersim hat am vergangenen Sonntag die Tabellenführung erobert, trifft nun im Duell Letzter gegen Erster auf Spandau 06. Der Gastgeber ist weiterhin erfolglos in dieser Saison.
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Ein echtes Kellerduell wartet am Sonntag auf dem Jubiläumssportplatz auf uns, wenn der 14. den 12. empfängt. Sport-Union ist inzwischen tief in den Abstiegskampf gerutscht.
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Anadoluspor hat am Sonntag einen Last-Minute-Sieg feiern können und will diesen Schwung nun in die Partie gegen Tabellennachbar Schöneberg II mitnehmen. Die Gäste, die sechs Punkte hinter Anadolu liegen, könnten die Top 5 nochmal angreifen.
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Wieder treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Rotation (10.) empfängt den Tabellenelften, den SV Blau-Gelb Berlin. Der Vorsprung auf die gefährdete beträgt nur vier bzw. drei Punkte. Ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel also.
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Blankenburg muss dringend punkten, droht den Anschluss zu verlieren. Südring Amed ist derweil noch näher an die Aufstiegsränge herangerückt, liegt nur noch einen Punkt hinter Platz zwei.
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