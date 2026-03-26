Nachholspieltag: Krimi in Pampow? Schwerin will Spitze ausbauen

– Foto: Imago Images

Die Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern blickt auf den 16. Spieltag. Ein Nachholspieltag, der aufgrund parallel stattfindender Landespokalspiele auf ein Rumpfprogramm von lediglich vier Partien reduziert ist. Während der FSV Kühlungsborn regulär spielfrei hat, müssen die Partien des FC Förderkader Rene Schneider, des SV Pastow, des FSV Bentwisch und des 1. FC Neubrandenburg 04 verschoben werden. Dennoch birgt der Spieltag sportliche Brisanz: An der Spitze kann der Primus im Rennen um den Titel vorlegen, während im Tabellenkeller der Kampf gegen die zwei bitteren Abstiegsplätze weitergeht. Da das Schlusslicht Güstrower SC 09 mit weniger absolvierten Spielen gefährlich im Nacken lauert, ist der Druck auf die direkten Konkurrenten nicht weniger geworden.

Der Tabellenelfte SV Warnemünde empfängt die auf Platz acht liegende Zweitvertretung des Greifswalder FC zum Flutlichtauftakt. Die Gäste reisen mit dem Frust einer 0:2-Niederlage beim Penzliner SV an, bei der sie nach einem durchwachsenen Spielverlauf in beiden Halbzeiten jeweils einen Gegentreffer hinnehmen mussten. Beide Mannschaften stehen derzeit im gesicherten Mittelfeld und wollen ihre Position mit einem Sieg weiter Zementieren. Es wird sich zeigen, wer in diesem Duell die Spielkontrolle an sich reißen und die eigenen Offensivbemühungen zwingender zum Abschluss bringen kann.

Morgen, 19:30 Uhr FC Mecklenburg Schwerin Meck SN FC Schönberg 95 FC Schönberg 19:30 live PUSH

Spitzenreiter FC Mecklenburg Schwerin hat am morgigen Freitagabend die Chance, unter der Leitung von Trainer André Sevecke vorzulegen und den Platz an der Sonne weiter zu festigen. Zuletzt kam der Favorit allerdings gegen den SV Hafen Rostock 1961 nicht über ein zähes, torloses Remis hinaus und ließ dabei ungewohnt Federn. Die Gäste vom FC Schönberg 95 reisen hingegen mit Rückenwind an, nachdem sie sich jüngst durch Führungstreffer von Tim Niklas Cordt und Marco Bode mit 2:1 gegen den Rostocker FC behaupteten. Schwerin muss seine gewohnte offensive Durchschlagskraft dringend wiederfinden, um diesen unangenehmen Gegner in die Schranken zu weisen. ---

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr MSV Pampow MSV Pampow Rostocker FC Rostocker FC 14:00 PUSH

Im Kellerduell trifft der MSV Pampow auf den punktgleichen Rostocker FC, wobei es für beide Teams um den Verbleib in der Liga geht. Pampow erlebte zuletzt ein bitteres Debakel beim 1:5 gegen den FSV Bentwisch, bei dem sie dem Dreifachtorschützen Tim Hermann völlig hilflos ausgeliefert waren und obendrein ein unglückliches Eigentor durch Georg Schumski schlucken mussten. Auch die Gäste von Trainer Tobias Schulz stecken tief in der Krise und warten, genau wie Pampow und das gesamte Tabellenende, seit mehreren Partien auf einen erlösenden Sieg. In diesem nervenaufreibenden direkten Duell zählt nur ein dreifacher Punktgewinn, um im Rennen um den Klassenerhalt endlich wieder ein echtes Lebenszeichen zu senden. ---

Sa., 28.03.2026, 15:00 Uhr Malchower SV 90 Malchower SV SV Hafen Rostock 1961 SV Hafen 15:00 PUSH