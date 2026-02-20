Nachholspieltag im Fußballkreis Heidelberg

Am kommenden Sonntag empfängt der Tabellenzweite VfB Rauenberg (blau) den Tabellenführer VfB Leimen – Foto: Foto Pfeifer

Bevor am ersten Märzwochenende der Spielbetrieb wieder offiziell aufgenommen wird, stehen im Fußballkreis Heidelberg noch Nachholspiele an. Drei der fünf Partien sind in der Kreisliga, welche allesamt Spannung versprechen. Insbesondere die Partie um 14 Uhr, da der VfB Rauenberg als Tabellenzweiter den Tabellenführer VfB Leimen empfängt. Um 15 Uhr folgen zwei Nachbarschaftsduelle, da sowohl die SpVgg Baiertal den Ortsnachbarn SG Horrenberg empfängt als auch der FC Frauenweiler in der gleichen Konstellation zuhause auf den FC Rot trifft. In der Kreisklasse A spielt die SG Tairnbach daheim gegen den VfR Walldorf (Anpfiff 15:00 Uhr) und die SV Eintracht Walldorf reist in der Kreisklasse C1 zur DJK Eppelheim (Anpfiff 14:00 Uhr). Alle Infos zu den Partien findet ihr unten: