Nachholspieltag bringt neue Spannung im Saisonendspurt

– Foto: Lena Feeken

Mit dem Nachholspieltag des 17. Spieltags biegt die Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 endgültig auf die Zielgerade ein. Während Tabellenführer TuS Pewsum bereits Ende November mit dem 4:0 gegen den Süderneulander SV vorgelegt hatte, stehen nun die restlichen Begegnungen an. Vor allem im Kampf um den Klassenerhalt und die Plätze hinter der Spitze geht es um wichtige Punkte.

Im Tabellenkeller steht für den VfL Germania Leer ein richtungsweisendes Heimspiel an. Mit einem Sieg könnte Leer bis auf wenige Punkte an den SV BW Borssum heranrücken und neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt schöpfen. Borssum wiederum will sich mit einem Erfolg endgültig aus der gefährlichen Zone lösen.

Heute, 20:00 Uhr FC Norden FC Norden VfB Germania Wiesmoor VfB Wiesmoor 20:00 PUSH

Der FC Norden kann mit einem Heimsieg einen großen Schritt Richtung gesichertes Mittelfeld machen. Nach zuletzt ordentlichen Ergebnissen haben die Gastgeber die Chance, sich weiter von den unteren Tabellenregionen abzusetzen. Für den VfB Germania Wiesmoor hingegen zählt im Tabellenkeller nahezu jeder Punkt – bei bereits 88 Gegentoren steht die Defensive weiterhin massiv unter Druck.

Heute, 20:00 Uhr TV Bunde TV Bunde TuRa 07 Westrhauderfehn Westrhauderf 20:00 PUSH

Der TV Bunde benötigt im engen Mittelfeld dringend Zähler, um nicht noch einmal in Richtung Abstiegszone abzurutschen. Mit TuRa 07 Westrhauderfehn reist allerdings ein Gegner an, der weiter Kontakt zu den oberen Tabellenplätzen halten will. Die Gäste verfügen über eine der stärkeren Offensiven der Liga und gehen leicht favorisiert in die Partie.

Ein echtes Spitzenspiel erwartet die Zuschauer zwischen dem SV Concordia Ihrhove und dem SV Wallinghausen. Wallinghausen kämpft weiter darum, den dritten Tabellenplatz zu festigen und vielleicht doch noch Druck auf die Spitzenteams auszuüben. Ihrhove hingegen will nach zuletzt wechselhaften Ergebnissen seine starke Saison im oberen Mittelfeld bestätigen.

Morgen, 15:00 Uhr SpVg Aurich SpVg Aurich SV Hage SV Hage 15:00 PUSH

Die SpVg Aurich hofft im Heimspiel gegen den SV Hage auf wichtige Punkte im Kampf um einen ruhigen Saisonabschluss. Hage reist jedoch mit einer starken Saisonbilanz an und gehört weiterhin zu den konstantesten Mannschaften der Liga. Für die Gäste bietet sich die Möglichkeit, den vierten Tabellenplatz weiter zu festigen.

Im unteren Mittelfeld treffen zwei Teams aufeinander, die sich noch nicht vollständig aller Sorgen entledigt haben. Der SV SF Larrelt/FA Wybelsum braucht im Heimspiel dringend Punkte, um Abstand auf die Abstiegsplätze zu halten. Der TuS Middels kann mit einem Auswärtssieg hingegen einen großen Schritt Richtung gesicherter Klassenerhalt machen.

Morgen, 15:00 Uhr TuS Eintracht Hinte TuS Hinte SV Großefehn Großefehn 15:00 PUSH