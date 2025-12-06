Nachholspiele zum Jahresabschluss: Lupo gegen Hillerse im Topspiel

Fünf Nachholpartien bilden den stimmungsvollen Abschluss eines langen Fußballjahres in der Bezirksliga Braunschweig 1 und insbesondere im oberen Drittel kann sich die Tabellenlage noch einmal dramatisch verschieben.
Schwülper ringt nach einer zähen Hinrunde um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf. Der SV Gifhorn reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem man zuletzt drei Siege in Serie feiern durfte und könnte mit einem Sieg weiter näher an die obere Tabellenhälfte rücken.
Ein echtes Spitzenspiel, das noch einmal Glanz in den zweiten Advent bringt. Lupo II könnte mit einem Heimsieg bis auf einen Punkt an Hillerse heranrücken. Die Gäste wiederum wollen den Druck auf Tabellenführer Vorsfelde II hochhalten. Hier treffen Offensive auf Offensive, Tore liegen förmlich in der Luft.
Kellerduell pur: Für beide Teams ist diese Partie mehr als nur ein Jahresabschluss. Jahn Wolfsburg will endlich den ersten Dreier einfahren, während Hehlingen nach sechs Niederlagen in Folge ein Erfolgserlebnis zum Ende vertragen könnte. Die Partie verspricht Kampf pur statt feiner Klinge.
Für Brome geht es darum, sich vor der Winterpause vom Tabellenkeller abzusetzen. Der HSV Hankensbüttel hat dagegen die Chance, sich wieder fest in der Verfolgergruppe zu etablieren. Nach dem letzten Ausrutscher von Hankensbüttel, kann man sich beim FC zählbares erhoffen.
Ehmen möchte seinen vierten Platz festigen, während Isenbüttel mit einem Auswärtssieg vorbeiziehen könnte. Beide Teams zählen zu den offensivstärkeren der Liga, ein temporeiches Spiel dürfte sicher sein. Kleine Momente können hier spielentscheidend werden.