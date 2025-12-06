Nachholspiele zum Jahresabschluss: Lupo gegen Hillerse im Topspiel

Fünf Nachholpartien bilden den stimmungsvollen Abschluss eines langen Fußballjahres in der Bezirksliga Braunschweig 1 und insbesondere im oberen Drittel kann sich die Tabellenlage noch einmal dramatisch verschieben.

Heute, 14:00 Uhr FC Schwülper FC Schwülper SV Gifhorn SV Gifhorn 14:00 PUSH

FC Schwülper (15.) – SV Gifhorn (8.) Schwülper ringt nach einer zähen Hinrunde um dringend benötigte Punkte im Abstiegskampf. Der SV Gifhorn reist dagegen mit Rückenwind an, nachdem man zuletzt drei Siege in Serie feiern durfte und könnte mit einem Sieg weiter näher an die obere Tabellenhälfte rücken.

Morgen, 15:00 Uhr Lupo Martini Wolfsburg Lupo Martini Wolfsburg II TSV Hillerse Hillerse 15:00 PUSH

Lupo Martini Wolfsburg II (3.) – TSV Hillerse (2.) Ein echtes Spitzenspiel, das noch einmal Glanz in den zweiten Advent bringt. Lupo II könnte mit einem Heimsieg bis auf einen Punkt an Hillerse heranrücken. Die Gäste wiederum wollen den Druck auf Tabellenführer Vorsfelde II hochhalten. Hier treffen Offensive auf Offensive, Tore liegen förmlich in der Luft.