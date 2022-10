Nachholspiele: wichtiger Sieg für Wintger-Wiltz Liga 1: Entente schlägt Aufsteiger mit 4-0 +++ Liga 2: erster Saisonsieg für Käerjeng +++ Liga 3: WMG II erklärt Forfait

In einer guten Anfangsphase war Wintger-Wiltz zwar überlegen, doch auch Pfaffenthal-Weimerskirch versteckte sich nicht. Ein Doppelschlag Mitte der ersten Halbzeit brachte die Entente dann aber in die Spur: einen schönen Spielzug über Schon und Marques Abreu vollendete Monfort in der Mitte zum 1-0 (17.‘). Nur vier Minuten später fiel das 2-0 (21.‘), als Schon wieder Marques Abreu bediente, diese dann aber direkt abschloss. Die Gastgeberinnen blieben am Drücker und zu Beginn der zweiten Halbzeit legte die allgegenwärtige Marques Abreu Berscheid das 3-0 auf (55.‘). Spätestens ein Solo der erst 18-Jährigen entschied die Begegnung dann endgültig (4-0, 58.‘).

Liga 2