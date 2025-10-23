Nachholspiele: Sprung an die Spitze verpasst und ein Viererpack

__________________________________________________________________________________________________

Den Sprung an die Spitze verpasst hat der TSV Eschach im Nachholspiel beim SV Vogt. Nach 40 Minuten brachte Torjäger Manfred Kraus die Hausherren in Führung, doch diese hielt nicht lange. Nur neun Minuten nach dem Seitenwechsel glich David Sprenger per Elfmeter für die Gäste aus. Das Nachholspiel blieb im Anschluss umkämpft, für mehr reichte es auf beiden Seiten allerdings nicht.

In einem umkämpften Nachholspiel setzte sich der TASV Hessigheim am Ende mit 3:2 durch. Nach 20 Minuten sorgte Lukas Heusel für die Führungder Gastgeber, welche Pascal Moses allerdings nach einer halbe Stunde ausglich. Nach einer Stunde sorgte Filippo Russo mit einem Doppelschlag für die 3:1-Führung. In der Nachspielzeit blieb Wolter nur noch der Anschluss.

Sehr torreich ging es in Schwieberdingen zu. Zur 4:0-Pausenführung trafen Tom Schneider (16.), Lionel Schmidt (18., 33.) und Georgios Kotsinas. Nach dem Seitenwechsel war Schmidt (61., 73.) erneut doppelt erfolgreich, außerdem traf Issa Mira (71.).

Der SV Winzeln entführte dank einer konzentrierten Vorstellung drei Punkte aus Kolbingen. Lukas Hess (21.) brachte die Gäste in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte ein unglückliches Eigentor von Niklas Müller (61.) auf 0:2. Der SV Kolbingen gab sich jedoch nicht geschlagen: Lukas Hipp (69./Foulelfmeter) verkürzte auf 1:2 und sorgte für eine spannende Schlussphase. Trotz energischer Angriffe der Gastgeber blieb es am Ende beim knappen Auswärtssieg für Winzeln.

Der SV Wurmlingen entschied ein enges Duell gegen den SV Bubsheim knapp für sich. Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase sorgte Noah Viani (37.) für die Führung der Gastgeber. Bubsheim kam nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel und glich durch Denis Ruks (55.) aus. Doch Wurmlingen fand die passende Antwort: Erneut war es Noah Viani (68.), der mit seinem zweiten Treffer des Tages den 2:1-Endstand markierte.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

__________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________