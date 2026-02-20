Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Nachholspiele sind bereits abgesagt
Landesklasse Nord: In Sachsenhausen und Oberkrämer kann nicht gespielt werden.
In der Landesklasse Nord waren eigentlich zwei Nachholspiele für den morgigen Samstag angesetzt. Aber beide Begegnungen wurden bereits witterungsbedingt abgesagt.
Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.