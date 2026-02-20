 2026-02-20T07:39:22.130Z

Nachholspiele sind bereits abgesagt

Landesklasse Nord: In Sachsenhausen und Oberkrämer kann nicht gespielt werden.

In der Landesklasse Nord waren eigentlich zwei Nachholspiele für den morgigen Samstag angesetzt. Aber beide Begegnungen wurden bereits witterungsbedingt abgesagt.

Morgen, 14:00 Uhr
1. SV Oberkrämer 11
1. SV Oberkrämer 11Oberkrämer
FC Strausberg
FC StrausbergStrausberg
Abgesagt

Morgen, 14:00 Uhr
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896 II
SpG Lunow/Oderberg
SpG Lunow/OderbergSpG Lunow/Oderberg
Abgesagt

