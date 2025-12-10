 2025-12-03T05:51:34.672Z

Ligavorschau
Nachholspiele: SC Charlottenburg empfängt Polar Pinguin

13. Spieltag wird vervollständigt

Mitte November fielen drei Berlin-Liga-Spiele witterungsbedingt aus. Nun werden sie vor Weihnachten nachgeholt.

Heute, 19:30 Uhr
SC Charlottenburg
SC CharlottenburgSC Charlott.
Polar Pinguin Berlin
Polar Pinguin BerlinPinguin
19:30live

Der SC Charlottenburg kann zumindest vorübergehend auf Rang zwei springen, sollte am Mittwochabend das Nachholspiel gegen Polar Pinguin gewonnen werden. Der SCC dürfte nach dem 4:2-Erfolg über Wilmersdorf mit ordentlich Selbstvertrauen ins Spiel gehen. Doch auch die Gäste feierten zuletzt Erfolgserlebnisse, holten gegen Stern 1900 und Mariendorf insgesamt vier Punkte und arbeiteten sich über den Strich im Tabellenkeller.

Mi., 17.12.2025, 19:30 Uhr
1. FC Wilmersdorf
1. FC WilmersdorfWilmersdorf
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
19:30

Nächste Woche Mittwoch empfängt Wilmersdorf den SFC Stern 1900. Da zuvor noch der 17. Spieltag ansteht, folgt eine Vorschau auf dieses Spiel Anfang nächster Woche.

Fr., 19.12.2025, 19:30 Uhr
Füchse Berlin
Füchse BerlinFüchse Berlin
FSV Spandauer Kickers
FSV Spandauer KickersSpan.Kickers
19:30live

Das Spitzenspiel Erster gegen Zweiter wird ebenfalls in der kommenden Woche nachgeholt. Die Füchse empfangen am Freitagabend die Spandauer Kickers. Auch hierzu folgt die Vorschau nach dem Wochenende.

