Nachholspiele mit Nachdruck

Zwischen Freistößen, vergebenen Großchancen und fünf Minuten Hoffnung war alles angerichtet für ein wildes Derby. Am Ende reichte ein Abstauber und ein bisschen Nervenstärke.

Griep macht den Unterschied - Clusorth klaut das Derby in Brögbern

Der Moment des Spiels

Es lief die 40. Minute, als Jonas Griep das tat, was Torjäger eben tun: erst scheitern, dann treffen. Seinen Schuss aus spitzem Winkel konnte Brögberns Keeper Nye noch parieren, doch der Abpraller fiel dem Toptorjäger vor die Stirn - 0:1, bereits sein 31. Saisontor. Mehr sollte an diesem Nachmittag nicht mehr fallen.

Viele Chancen, wenig Ertrag

Clusorth blieb auch danach das gefährlichere Team. Griep selbst (60., 77., 84.) und Stüwe (66.) hatten mehrfach die Chance, den Deckel draufzumachen, doch entweder war Nye zur Stelle oder der Ball verirrte sich neben oder ans Gebälk.

Brögbern versuchte es immer wieder, kam aber selten entscheidend durch. Die beste Möglichkeit hatte Kües kurz nach der Pause (58.), doch auch hier blieb der Ausgleich aus.

Fünf Minuten Hoffnung und doch nichts Zählbares

In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch: fünf Minuten Nachspielzeit, ein letzter Freistoß für Brögbern, doch Clusorth verteidigte das Ergebnis souverän herunter. Am Ende blieb es beim knappen Derby-Sieg für die Gäste.

Der Mann am Ticker

Begleitet wurde das Spiel von Timon Wolters im FuPa-Liveticker, der jede Chance, jedes Foul und jede zittrige Schlussminute festhielt, ganz nah dran am Geschehen, wie es sich für einen echten Amateurfußball-Abend gehört.