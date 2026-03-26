Nachholspiele mit Nachdruck

Während in Brögbern ein einziger Treffer für große Wirkung reichte, wurde in Darme gleich das ganze Torfestival nachgeholt. Kreisliga Süd-Mitte Emsland, einmal Minimalismus, einmal Maßlosigkeit.
Griep macht den Unterschied - Clusorth klaut das Derby in Brögbern
Zwischen Freistößen, vergebenen Großchancen und fünf Minuten Hoffnung war alles angerichtet für ein wildes Derby. Am Ende reichte ein Abstauber und ein bisschen Nervenstärke.
Der Moment des Spiels
Es lief die 40. Minute, als Jonas Griep das tat, was Torjäger eben tun: erst scheitern, dann treffen. Seinen Schuss aus spitzem Winkel konnte Brögberns Keeper Nye noch parieren, doch der Abpraller fiel dem Toptorjäger vor die Stirn - 0:1, bereits sein 31. Saisontor. Mehr sollte an diesem Nachmittag nicht mehr fallen.
Viele Chancen, wenig Ertrag
Clusorth blieb auch danach das gefährlichere Team. Griep selbst (60., 77., 84.) und Stüwe (66.) hatten mehrfach die Chance, den Deckel draufzumachen, doch entweder war Nye zur Stelle oder der Ball verirrte sich neben oder ans Gebälk.
Brögbern versuchte es immer wieder, kam aber selten entscheidend durch. Die beste Möglichkeit hatte Kües kurz nach der Pause (58.), doch auch hier blieb der Ausgleich aus.
Fünf Minuten Hoffnung und doch nichts Zählbares
In der Schlussphase wurde es noch einmal hektisch: fünf Minuten Nachspielzeit, ein letzter Freistoß für Brögbern, doch Clusorth verteidigte das Ergebnis souverän herunter. Am Ende blieb es beim knappen Derby-Sieg für die Gäste.
Der Mann am Ticker
Begleitet wurde das Spiel von Timon Wolters im FuPa-Liveticker, der jede Chance, jedes Foul und jede zittrige Schlussminute festhielt, ganz nah dran am Geschehen, wie es sich für einen echten Amateurfußball-Abend gehört.
Nach Rückstand: Darme dreht auf und lässt Twist keine Chance
Erst lag man hinten, dann lief es plötzlich wie ein Trainingsspiel auf zwei Tore, nur dass einer irgendwann vergessen hatte, mitzuspielen.
Vom 0:1 zum 3:1 - Darme dreht das Spiel
Dabei begann alles aus Sicht von Germania Twist durchaus vielversprechend. Alex Vedder brachte die Gäste in der 14. Minute in Führung, nachdem er einen Seitenwechsel stark verarbeitete und eiskalt einschob.
Doch die Antwort von Darme ließ nicht lange auf sich warten: Marten Eilermann glich nur vier Minuten später aus (18.), ehe Marlon Magga per direktem Freistoß (32.) und Henning Plassonke nach schöner Vorarbeit (35.) das Spiel komplett drehten.
Plassonke trifft doppelt und Twist verliert den Faden
Nach der Pause wurde es dann deutlich. Erst flog Lars Pieper nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vom Platz (53.), kurz darauf schnürte Plassonke seinen Doppelpack zum 4:1 (54.).
Spätestens jetzt war das Spiel entschieden. Sebastian Kohnen erhöhte per Foulelfmeter (69.), ehe Joker Jason Grinke nach einer Ecke und Nachschuss zum 6:1-Endstand traf (79.) - sein erstes Saisontor.
Der Mann am Ticker
Begleitet wurde dieses einseitige Spektakel von Frank Schmitz im FuPa-Liveticker, der vom frühen Twist-Jubel bis zum späten Darmer Schützenfest alles festhielt – inklusive der kleinen Momente, in denen das Spiel endgültig kippte.