Nachholspiele: In der Oberpfalz geht (fast) nichts In der Bayern- und Landesliga wären für diesen Samstag einige Nachholpartien angesetzt von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Sonne statt Schnee: Im türkischen Belek weilt in diesen Tagen Bayernligist Fortuna Regensburg. – Foto: Florian Würthele

Der Fasching ist vorbei und der Frühling hält Einzug – das wünschen sich wahrscheinlich nicht nur die Fußballer. Aber noch ist es nicht soweit! Der Winter hat in dieser Woche den Freistaat weiter im Griff. Dennoch soll am kommenden Wochenende im Verbandsbereich mit einigen Nachholspielen die Frühjahrsrunde eingeläutet werden. Aus der Oberpfalz wären am Samstag vier Bayernligisten und drei Landesligisten im Einsatz. Aber ob das klappen kann mit Blick auf die weiter niederschlagsreichen Wetteraussichten für die nächsten Tage?

Noch abwarten möchte man beim ASV Neumarkt. Der Leader der Bayernliga Nord hätte am Samstag Bezirksrivale SpVgg SV Weiden zu Gast. „Wir wollen wirklich bis Freitagabend warten und dann eine Entscheidung treffen. Wir möchten gerne spielen, daher liegt die Wahrscheinlichkeit einer Austragung aktuell bei 50/50“, informiert Benedikt Thier aus der sportlichen Leitung des ASV. Cheftrainer Sven Zurawka bezeichnet den Platz als „sehr matschig und grenzwertig“ und betont: „Wir möchten nicht, dass Weiden unverrichteter Dinge wieder abreisen muss.“ Im alten Jahr wurde bei mehreren Spielen im Verbandsbereich erst durch das Schiedsrichtergespann vor Ort entschieden, dass der Platz nicht bespielbar ist. Diese sorgte freilich für reichlich Unmut bei den Gastvereinen, für die die Anreise für die Katz war.



Sicher nicht spielen wird der SV Fortuna. Diesen Samstag wäre ursprünglich das Nachholmatch der Regensburger beim SC Großschwarzenlohe angesetzt. Beide Vereine verständigten sich längst auf eine Verlegung des Spiels. Gegenwärtig weilt das Morina-Gefolge noch in der Türkei im Trainingslager. Seine Koffer packen würde auch der ASV Cham, der mit dem ATSV Erlangen eine heikle Aufgabe vor der Brust hätte. Es deutet jedoch alles auf eine erneute Verlegung des Spiels ab. „Stand jetzt ist eine Austragung sehr unwahrscheinlich. Die Plätze sind unter Wasser und die Wettervoraussicht ist auch nicht gerade die Beste“, informiert ATSV-Trainer Shqipran Skeraj am Mittwoch. Sollte es wie erwartet zur Absage kommen, testen die Chamer stattdessen auf dem heimischen Kunstrasenplatz gegen die DJK Ammerthal.





In der Landesliga Mitte sollen am Samstag zwei Partien nachgeholt werden: Das Heimspiel des SC Luhe-Wildenau gegen den TSV Bogen und das Duell FC Tegernheim gegen 1. FC Bad Kötzting. Rotes Licht gibt es aus Oberwildenau. „Wir werden am Samstag nicht spielen können. Da geht nichts“, so Spielercoach Benjamin Urban, der sich mit seiner Mannschaft am Mittwoch aufgemacht hat ins Trainingslager am Gardasee. Nichts gehen dürfte auch am Hohen Sand in Tegernheim. „Ich schätze die Lage so ein, dass wir nicht spielen werden. Die Chancen liegen bei unter fünf Prozent. Die Plätze wurden aufgrund der Beschaffenheit und des Wassers, das im Moment auf den Plätzen steht, gesperrt“, erklärt Stefan Adler aus der Abteilungsleitung des FCT.