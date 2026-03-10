Nachholspiele in der Bezirksliga Hannover 4 Hasede gegen Alfeld im Fokus – mehrere Teams wollen die Lücke nach oben schließen von FD · Heute, 12:41 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO IMAGES

Die Bezirksliga Hannover 4 biegt in eine intensive Woche ein. Mehrere Nachholspiele aus dem 16. Spieltag stehen an und könnten die Tabelle spürbar verändern. Besonders das Duell zwischen TuS Hasede und SV Alfeld verspricht sportliche Brisanz. Gleichzeitig geht es für Teams aus dem Tabellenkeller um dringend benötigte Punkte. Die Ergebnisse des vergangenen Spieltags – darunter Schliekums überraschender Sieg gegen Tabellenführer Neuhof sowie Harsums Auswärtserfolg in Himmelsthür – haben die Liga noch enger zusammenrücken lassen.

Den Auftakt der Nachholrunde bildet das Duell zweier Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Aufsteiger TuS Hasede empfängt mit dem SV Alfeld eines der offensivstärksten Teams der Liga. Alfeld spielte zuletzt 1:1 gegen Ambergau und verpasste damit die Chance, näher an die Spitze heranzurücken. Hasede reist mit Rückenwind in dieses Spiel. Am Wochenende gewann die Mannschaft auswärts bei Türk Gücü Hildesheim und bestätigte damit ihre stabile Saison. Mit einem Sieg könnte Hasede bis auf einen Punkt an Alfeld heranrücken und sich weiter in der Spitzengruppe festsetzen.

Ambergau gehört zu den konstantesten Mannschaften der Liga und hat mit dem jüngsten 1:1 in Alfeld erneut seine Wettbewerbsfähigkeit unter Beweis gestellt. Gegen Himmelsthür geht das Team klar favorisiert in die Partie. Die Gäste kämpfen weiterhin gegen den Abstieg und mussten zuletzt eine deutliche Niederlage gegen Harsum hinnehmen. Für Himmelsthür geht es darum, defensiv stabiler zu stehen und zumindest einen Punkt mitzunehmen. Ambergau hingegen möchte den Anschluss an die Tabellenspitze halten.

Do., 12.03.2026, 19:30 Uhr VfL Borsum VfL Borsum MTV Almstedt MTV Almstedt 19:30 PUSH

Im unteren Tabellenbereich steht ein wichtiges Duell an. Der VfL Borsum hat mehrere Spiele Rückstand und benötigt dringend Punkte, um sich vom Tabellenkeller zu lösen. MTV Almstedt reist nach dem torlosen Remis gegen Lamspringe mit gemischten Gefühlen an. Die Mannschaft bewegt sich im gesicherten Mittelfeld, hat jedoch in den vergangenen Wochen einige Punkte liegen lassen. Ein Auswärtssieg würde Almstedt mehr Stabilität im Tabellenbild verschaffen.

Do., 12.03.2026, 19:30 Uhr TuSpo Lamspringe 1911 Lamspringe TuSpo Schliekum Schliekum 19:30 PUSH