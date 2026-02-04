Nachholspiele im Hamburger Fußball-Verband vorerst abgesetzt

– Foto: Marwin Wolf

Die spielleitenden Ausschüsse des Hamburger Fußball-Verbandes haben beschlossen, sämtliche Nachholspiele im Zeitraum vom 09.02.2026 bis 15.02.2026 abzusetzen. Die betroffenen Begegnungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt neu angesetzt werden.

Als Grund für die Maßnahme nennt der Verband die aktuelle Wetterlage, die voraussichtlich auch in der kommenden Woche zu weiteren Platzsperrungen führen wird. Am geplanten Start des regulären Spielbetriebs ab dem 20.02.2026 halten die spielleitenden Ausschüsse zunächst fest.

Eine erneute Verschiebung würde nach Verbandsangaben dazu führen, dass zahlreiche Spiele unter der Woche nachgeholt werden müssten, was den Trainingsbetrieb der Vereine deutlich einschränken würde. Die Entwicklung der Platzverhältnisse soll fortlaufend beobachtet und bei Bedarf neu bewertet werden.