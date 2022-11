Nachholspiele: Harlingen überrascht Cebra in der „Coupe FLF“ 3.Division: Erfolg für Brouch +++ Coupe FLF: Pratzerthal-Redingen siegt nach Elfmeterschießen +++ Damen, Liga 2: Merl-Bartringen überrollt Fola

Ehnen konnte sich wie bereits vergangene Saison in Brouch nicht behaupten und somit auch seinen Überraschungserfolg vom Wochenende gegen Perlé nicht bestätigen. Nachdem Thiry kurz vor der Pause die Führung für Brouch erzielt hatte (1-0, 41.‘), legte Loos in der 71.‘ nach (2-0). Zwar konnte der FC Vinesca schnell verkürzen (2-1, 74.‘ FE Morais Ramalho), die drei Punkte konnte Brouch aber zuhause behalten und damit in der Tabelle auf Rang 3 klettern, punktgleich mit Moutfort, das die nur um zwei Tore bessere Differenz vorzuweisen hat.

Erstdivisionär Cebra kannte in Harlingen zwar den besseren Start in die Partie (0-1, 4.‘ Imsic), doch in einer abwechslungs- und ereignisreichen 1.Halbzeit glich Mhibik schnell per Kopf aus (1-1, 8.‘). Nur sechs Minuten später gelang „Oudi“ ein „steal“ und brachte die Hausherren in Führung (2-1, 14.‘) ehe Mhibik per Abstauber sogar noch erhöhen konnte (3-1, 21.‘). Mit einem Flachschuss aus der Ferne brachte Furtado Mendonca die Gäste kurz vor der Pause wieder heran (3-2, 43.‘) und Lima nutzte noch vor dem Dreh einen Handelfmeter zum Ausgleich (3-3, 45.‘). Der zweite Durchgang lief noch nicht lange, da brachte der erst nach der Pause eingewechselte Dragulovcanin die Green Boys erneut in Führung (4-3, 48.‘). Bis zum Ende der Partie hatten die Hausherren noch ein leichtes Plus an Torchancen, Cebra hätte aber durchaus ausgleichen können, beim Abpfiff hieß es aber 4-3 für den Underdog.

Mit einer auf vielen Positionen umgekrempelten Startelf, darunter mit dem erst 17-jährigen Khudolii einem Kriegsflüchtling aus der Ukraine, der seine Spielerlaubnis erst kürzlich erhielt, hatte Beggen gegen das eine Klasse tiefer spielende Vianden zunächst so seine Probleme. Erst gegen Ende der ersten Halbzeit wurde der Favorit konkreter in der Offensive, dennoch sollte es zur Pause beim 0-0 bleiben. Ein Flachschuss aus rund dreißig Metern schlug gleich nach Wiederbeginn unter gütiger Mithilfe des Gästetorwarts unten rechts ein (1-0, 47.‘ Ben Chabane). Nach der Pause hatte Beggen ein Chancenplus, Vianden gab sich aber nie auf und erst ein abgefälschter Freistoß von Teixeira in der Nachspielzeit sicherte dem FC Avenir das definitive Weiterkommen (2-0, 90.‘+1).

Diekirch behauptete sich im engen Duell zweier Erstdivisionärer in einer Partie, während der sowohl der Gästetorwart (32.‘) als auch der Keeper der Hausherren (62.‘) verletzt ausscheiden mussten. Martins hatte nach Assist von Pinho zuvor für die 0:1-Pausenführung der Young Boys gesorgt (26.‘). Nach einer knappen Stunde traf Steinmetz per Elfmeter zum Ausgleich (1-1, 59.‘), dann folgte die erwähnte Torwartverletzung auf Seiten des FC Syra. Da man ohne Ersatzkeeper angetreten war, kam Pintar für Torhüter sauben und Feldspieler ging zwischen die Pfosten. Dem Vorlagengeber zum 0-1 gelang dann kurz vor dem Ende die Entscheidung nach Vorarbeit des Torschützen zum 0-1 und Diekirch war eine Runde weiter (1-2, 85.‘ Pinho).

Aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen beider Kontrahenten konnte Pratzerthal-Redingen in Remerschen nicht unbedingt als Favorit angesehen werden, belehrte aber am Ende alle eines Besseren. Nach guter Anfangsphase der Gäste brachte Hilbert den Fusionsverein mit einem sehenswerten Distanzschuss in Führung (0-1, 17.‘). Ab da war richtig etwas los: Yasser (1-1, 27.‘) und Milano (1-2, 33.‘) wechselten sich im Toreschießen ab, bevor Da Cruz mit einem Doppelpack das Ergebnis noch vor der Pause zu Gunsten des FC Schengen drehte (2-2, 40.‘ & 3-2, 42.‘). In der 65.‘ glich Milano mit seinem zweiten Treffer für den FCPR aus (3-3) und in der Verlängerung ging das Spektakel weiter: Adidi (Schengen) verschoss nach 95.‘ einen Foulelfmeter – und dies sollte quasi zu einem Omen werden! Zwar tarf Adidi wenig später aus dem Spiel heraus (4-3, 98.‘), Caetano Olieira glich aber per Lupfer kurz vor Toresschluss wieder aus (4-4, 115.‘). Im Elmeterschießen behielten alle Gästespieler die Nerven, während Schengen zweimal scheiterte und so aus der „Coupe FLF“ ausscheidet.

Damen

Liga 2

Gestern

Die vom Papier her eigentlich favorisierte Escher Fola ging im Nachholspiel bei Merl-Bartringen regelrecht unter, noch schlimmer erwischte es Schlusslicht Käerjeng, das zuhause gegen Fels unter die Räder geriet. Durch diese folgt rückt die AS Rupensia Lusitanos der Ent. Rosport-USBC auf die Pelle. Bereits heute Abend geht es in Liga 2 mit der vorverlegten Begegnung zwischen Orania Vianden und dem erwähnten Tabellenzeiten Rosport-USBC weiter.