 2026-02-20T12:29:42.904Z

Spielvorbericht

Nachholspiele für kommenden Mittwoch angesetzt

Neuer Termin für drei Partien, Neuansetzung der Begegnungen in Ell noch offen

von Paul Krier · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Nicole Seidl

Verlinkte Inhalte

1.Div - 2.Bez
2.Div - 2.Bez
Damen Liga 3 - Bez.1
Damen Liga 1
Damen Liga 2

👉 Was halten Sie von FuPa Luxemburg? Bewerten Sie uns auf Google!

Die am Wochenende aufgrund unbespielbarer Plätze ausgefallenen Begegnungen bei den 1.Herren werden am kommenden Mittwoch, den 4.März um 20 Uhr nachgeholt. Dies teilte die FLF am Montag mit. Es handelt sich dabei um die Spiele Kopstal – Sanem (D1S2) und Lasauvage – Küntzig (D2S2).

Bei den Frauen fielen am Samstag gleich drei Partien den Platzverhältnissen zum Opfer. Während die Spiele der Teams von Ell I (Liga 1) und Ell II (Liga 2) noch nicht wieder neu angesetzt sind, tritt die Ent. Wintger-Ulflingen ebenfalls am 4.März um 20 Uhr in der 3.Liga gegen Fels an.

Am 4.März

Mi., 04.03.2026, 20:00 Uhr
FC Kopstal 33
FC Kopstal 33Kopstal
CS Sanem
CS SanemSanem
20:00live

Mi., 04.03.2026, 20:00 Uhr
FC Minière Lasauvage
FC Minière LasauvageLasauvage
Étoile Sportive Küntzig
Étoile Sportive KüntzigKüntzig
20:00

Mi., 04.03.2026, 20:00 Uhr
Ent. Wintger/Ulflingen
Ent. Wintger/UlflingenEnt. Wintger/Ulflingen
AS Rupensia Lusitanos Fels
AS Rupensia Lusitanos FelsFels
20:00

Noch nicht neu angesetzt

Sa., 21.02.2026, 19:00 Uhr
SC Ell
SC EllEll
Racing FC Union Luxemburg
Racing FC Union LuxemburgRacing
Abgesagt

Sa., 21.02.2026, 16:30 Uhr
SC Ell
SC EllEll II
Ent. Hosingen/Norden
Ent. Hosingen/NordenEnt. Hosingen/Norden
Abgesagt