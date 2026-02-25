Nachholspiele für kommenden Mittwoch angesetzt

Symbolbild – Foto: Nicole Seidl

Die am Wochenende aufgrund unbespielbarer Plätze ausgefallenen Begegnungen bei den 1.Herren werden am kommenden Mittwoch, den 4.März um 20 Uhr nachgeholt. Dies teilte die FLF am Montag mit. Es handelt sich dabei um die Spiele Kopstal – Sanem (D1S2) und Lasauvage – Küntzig (D2S2).

Bei den Frauen fielen am Samstag gleich drei Partien den Platzverhältnissen zum Opfer. Während die Spiele der Teams von Ell I (Liga 1) und Ell II (Liga 2) noch nicht wieder neu angesetzt sind, tritt die Ent. Wintger-Ulflingen ebenfalls am 4.März um 20 Uhr in der 3.Liga gegen Fels an.