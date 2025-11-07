 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Symbolbild
Symbolbild – Foto: Nicole Seidl, Thies Meyer

Nachholspiele: eine Übersicht

In der 1. und 2.Division sowie bei den Herren-Reserven werden dieser Tage einige Spiele nachgeholt

Am Freitag

Reserven, Klasse 3-1

Heute, 20:00 Uhr
US Böwingen/Attert
US Böwingen/AttertBöwingen
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen
20:00

Reserven, Klasse 3-3

Heute, 20:00 Uhr
FC Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
FC Alliance Äischdall Hobscheid-EischenÄischdall
FC Rodange 91
FC Rodange 91Rodange
20:00live

Reserven, Klasse 4-1

Heute, 20:00 Uhr
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
20:00

Heute, 20:00 Uhr
FC Green Boys 77 Harlingen-Ischpelt
FC Green Boys 77 Harlingen-IschpeltHarlingen II
FC Orania Vianden
FC Orania ViandenVianden
20:00

Am Sonntag

2.Division, 1.Bezirk

So., 09.11.2025, 16:00 Uhr
FC Olympia Christnach-Waldbillig
FC Olympia Christnach-WaldbilligChristnach
US Rambrouch
US RambrouchRambrouch
16:00

So., 09.11.2025, 16:00 Uhr
Claravallis Clerf
Claravallis ClerfClerf
CS Bourscheid
CS BourscheidBourscheid
16:00

Am Dienstag

Reserven, Klasse 4-4

Di., 11.11.2025, 20:00 Uhr
FC Ehleringen
FC EhleringenEhleringen
CS Sanem
CS SanemSanem II
20:00

Am Mittwoch

1.Division, 1.Bezirk

Mi., 12.11.2025, 20:00 Uhr
FC 47 Bastendorf
FC 47 BastendorfBastendorf
FC Blo-Wäiss Medernach
FC Blo-Wäiss MedernachMedernach
20:00live

__________________

Hinweis

