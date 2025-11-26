Nachholspiele: Duisburg geht unter, RWE nun voll im Rennen

Schon vor dem letzten Spieltag der Vorrunde stehen die Top drei in Gruppe G fest. Das besiegelte der MSV Duisburg mit einer deutlichen 2:7-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf. Schon ohnehin hatte Borussia Mönchengladbach alle Karten für den Einzug in Liga A in der Hand, hat nun sogar schon vorzeitig Klarheit. Ebenso sind Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln schon länger durch.

Deutlich spannender geht es in Gruppe G zu. Hier Rot-Weiss Essen dank eines 3:2-Sieges gegen Viktoria Köln für ein dramatischen letzten Spieltag sorgen können. RWE ist nun punktgleich mit dem FC Schalke 04, doch auch Köln darf sich mit zwei Punkten Rückstand noch Hoffnungen auf Platz drei machen, zumal die Viktoria am letzten Spieltag auch gegen die Schalker spielt.