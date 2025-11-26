 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
Rot-Weiss Essen kann aus eigener Kraft auf Platz drei springen.
Rot-Weiss Essen kann aus eigener Kraft auf Platz drei springen. – Foto: SSVg Velbert 02

Nachholspiele: Duisburg geht unter, RWE nun voll im Rennen

U17-DFB-Nachwuchsliga: Vor dem Abschluss der Vorrunde gingen noch wichtige Spiele über die Bühne. Der MSV Duisburg ist endgültig raus aus der Verlosung, Rot-Weiss Essen bekommt einen Fernkampf mit dem FC Schalke 04 und Viktoria Köln.

Schon vor dem letzten Spieltag der Vorrunde stehen die Top drei in Gruppe G fest. Das besiegelte der MSV Duisburg mit einer deutlichen 2:7-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf. Schon ohnehin hatte Borussia Mönchengladbach alle Karten für den Einzug in Liga A in der Hand, hat nun sogar schon vorzeitig Klarheit. Ebenso sind Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln schon länger durch.

Deutlich spannender geht es in Gruppe G zu. Hier Rot-Weiss Essen dank eines 3:2-Sieges gegen Viktoria Köln für ein dramatischen letzten Spieltag sorgen können. RWE ist nun punktgleich mit dem FC Schalke 04, doch auch Köln darf sich mit zwei Punkten Rückstand noch Hoffnungen auf Platz drei machen, zumal die Viktoria am letzten Spieltag auch gegen die Schalker spielt.

So läuft der 13. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, H

Mo., 24.11.2025, 18:30 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
7
2
Abpfiff

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
1. FC Köln
1. FC Köln1. FC Köln
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
3
1
Abpfiff

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
Kickers Offenbach
Kickers OffenbachOffenbach
6
0
Abpfiff

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
FSV Frankfurt
FSV FrankfurtFSV Frankf.
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppert. SV
1
1
Abpfiff

So geht es weiter


14. Spieltag
29.11.25 FC Schalke 04 - FC Viktoria Köln
29.11.25 Rot-Weiss Essen - SC Preußen Münster
29.11.25 SC Rot-Weiß Oberhausen - SV Meppen
29.11.25 VfL Bochum - Borussia Dortmund

So läuft der 13. Spieltag in der U17-DFB-Nachwuchsliga, G

Gestern, 14:00 Uhr
FC Viktoria Köln
FC Viktoria KölnViktor. Köln
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
2
3
Abpfiff

Sa., 22.11.2025, 11:00 Uhr
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
FC Schalke 04
FC Schalke 04Schalke 04
3
3
Abpfiff

Sa., 22.11.2025, 11:00 Uhr
SC Preußen Münster
SC Preußen MünsterPr. Münster
SC Rot-Weiß Oberhausen
SC Rot-Weiß OberhausenRW Oberh.
2
0
Abpfiff

Sa., 22.11.2025, 13:00 Uhr
SV Meppen
SV MeppenSV Meppen
VfL Bochum
VfL BochumVfL Bochum
0
3
Abpfiff

So geht es weiter

14. Spieltag
29.11.25 Bayer 04 Leverkusen - Borussia Mönchengladbach
29.11.25 Wuppertaler SV - Fortuna Düsseldorf
29.11.25 Kickers Offenbach - 1. FC Köln
29.11.25 MSV Duisburg - FSV Frankfurt

