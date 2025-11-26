Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Rot-Weiss Essen kann aus eigener Kraft auf Platz drei springen. – Foto: SSVg Velbert 02
Nachholspiele: Duisburg geht unter, RWE nun voll im Rennen
U17-DFB-Nachwuchsliga: Vor dem Abschluss der Vorrunde gingen noch wichtige Spiele über die Bühne. Der MSV Duisburg ist endgültig raus aus der Verlosung, Rot-Weiss Essen bekommt einen Fernkampf mit dem FC Schalke 04 und Viktoria Köln.
Schon vor dem letzten Spieltag der Vorrunde stehen die Top drei in Gruppe G fest. Das besiegelte der MSV Duisburg mit einer deutlichen 2:7-Pleite gegen Fortuna Düsseldorf. Schon ohnehin hatte Borussia Mönchengladbach alle Karten für den Einzug in Liga A in der Hand, hat nun sogar schon vorzeitig Klarheit. Ebenso sind Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln schon länger durch.
Deutlich spannender geht es in Gruppe G zu. Hier Rot-Weiss Essen dank eines 3:2-Sieges gegen Viktoria Köln für ein dramatischen letzten Spieltag sorgen können. RWE ist nun punktgleich mit dem FC Schalke 04, doch auch Köln darf sich mit zwei Punkten Rückstand noch Hoffnungen auf Platz drei machen, zumal die Viktoria am letzten Spieltag auch gegen die Schalker spielt.
